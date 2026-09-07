“Приліт” у Балаклії: під ударом було цивільне підприємство – Карабанов

7 вересня російська армія атакувала місто Балаклія в Харківській області. Є руйнування. Інформації про постраждалих наразі немає.

“Близько пів години тому ворог завдав удару по одному з мікрорайонів нашого міста. Унаслідок атаки було уражено цивільне підприємство. Обставини події з’ясовуються”, – написав начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Він також закликав мешканців продовжувати залишатися в укриттях та не залишати їх до відбою тривоги.

Моніторингові канали раніше повідомляли про рух у бік Балаклії реактивного БпЛА.

Нагадаємо, вранці російська армія двічі атакувала безпілотниками Дергачівську громаду: в Дергачах пошкоджена АЗС, у Слатиному – сільгосппідприємство.