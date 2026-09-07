«Прилет» в Балаклее: под ударом было гражданское предприятие — Карабанов

7 сентября российская армия атаковала город Балаклея в Харьковской области. Есть разрушения. Информации о пострадавших на данный момент нет.

«Около получаса назад враг нанес удар по одному из микрорайонов нашего города. В результате атаки было поражено гражданское предприятие. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Он также призвал жителей продолжать оставаться в укрытиях и не покидать их до отбоя тревоги.

Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении в сторону Балаклеи реактивного БпЛА.

Напомним, утром российская армия дважды атаковала беспилотниками Дергачевскую громаду: в Дергачах повреждена АЗС, в Слатино — сельхозпредприятие.