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«Прилет» в Балаклее: под ударом было гражданское предприятие — Карабанов

Происшествия 16:15   07.09.2026
Оксана Горун
«Прилет» в Балаклее: под ударом было гражданское предприятие — Карабанов Фото: Олег Синегубов/telegram

7 сентября российская армия атаковала город Балаклея в Харьковской области. Есть разрушения. Информации о пострадавших на данный момент нет.

«Около получаса назад враг нанес удар по одному из микрорайонов нашего города. В результате атаки было поражено гражданское предприятие. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Он также призвал жителей продолжать оставаться в укрытиях и не покидать их до отбоя тревоги.

Мониторинговые каналы ранее сообщали о движении в сторону Балаклеи реактивного БпЛА.

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Напомним, утром российская армия дважды атаковала беспилотниками Дергачевскую громаду: в Дергачах повреждена АЗС, в Слатино — сельхозпредприятие.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 сентября российская армия атаковала город Балаклея в Харьковской области. Есть разрушения. Информации о пострадавших на данный момент нет".