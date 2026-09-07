ТЦК не имеют разрешения проводить оповещение во время тревог — нардеп

Официальный ответ Министерства обороны по поводу работы групп оповещения ТЦК во время воздушной тревоги опубликовал народный депутат, глава Временной следственной комиссии ВР Алексей Гончаренко.

«ТЦК не имеют разрешения проводить мероприятия оповещения во время тревог. Такой ответ получила Временная следственная комиссия на свое письмо с рекомендациями. Законодательством не предусмотрена остановка, содержание или задержание граждан Украины в публичных местах или препятствование их движению к укрытиям», — написал Гончаренко в Telegram.

Он опубликовал официальный ответ Министерства обороны Украины на запрос Временной следственной комиссии ВР по вопросам возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны. В нем дословно сказано следующее: «Законодательством не предусмотрены полномочия военнослужащих состава групп оповещения ТЦК и СП останавливать, удерживать или задерживать граждан в публичных местах или препятствовать их направлению к укрытию во время действия сигнала «Воздушная тревога». Также действующее законодательство Украины не содержит отдельной нормы, устанавливающей обязанность представителей ТЦК и СП немедленно прекращать меры оповещения или проверки военно-учетных документов внутри укрытий или защитных сооружений после объявления сигнала «Воздушная тревога».

Гончаренко отметил: «Теперь четкий ответ — такая практика не предусмотрена законом. И Временная следственная комиссия будет и дальше работать, чтобы действия ТЦК не ставили под угрозу жизнь украинских граждан».

Отметим, по данным Харьковского городского головы Игоря Терехова, за август 2026 года в Харькове продолжительность воздушных тревог составила 22 суток, а в Харьковской области — 29 суток из 31.