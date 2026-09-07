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Новости Харькова главное 7 сентября: как прошла ночь

Общество 07:14   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова главное 7 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Причины ночных тревог на Харькощине

Четыре раза объявляли тревогу в Харькове и области. Она звучала с 02:58 до 04:26, с 04:29 до 05:12, с 05:24 до 06:45, а последний раз сирены включили в 06:50.

В 02:28 в Воздушных силах ВСУ предупредили о БпЛА, которые летели на Харьков.

Вскоре на соседние области враг выпустил КАБы. Утром на областной центр вновь полетели беспилотники. После чего опять возникла угроза применения авиабомб.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 07:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".