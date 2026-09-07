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В Генштабе рассказали, где пытался прорваться враг на Харьковщине

Украина 08:08   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Генштабе рассказали, где пытался прорваться враг на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток в Харьковской области было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Избицкого, Старицы, Устиновки и Хатнего.

На Купянском – ВСУ отбили семи штурмов ВС РФ в районе Глушковки, Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8812 дронов-камикадзе и осуществили 2646 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ. ".