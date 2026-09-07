В Генштабе рассказали, где пытался прорваться враг на Харьковщине

В течение минувших суток в Харьковской области было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Избицкого, Старицы, Устиновки и Хатнего.

На Купянском – ВСУ отбили семи штурмов ВС РФ в районе Глушковки, Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8812 дронов-камикадзе и осуществили 2646 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: