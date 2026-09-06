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Новости Харькова главное 6 сентября: траур в Чугуеве

Общество 08:46   06.09.2026
Оксана Якушко
Новости Харькова главное 6 сентября: траур в Чугуеве

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Сегодня, 6 сентября, в Чугуеве объявлен траур

В результате  атаки российского реактивного БпЛА накануне вечером, 5 сентября, в центре Чугуева погибли три человека, среди них ребенок, сообщает ГСЧС.

«До трех возросло количество жертв в результате вражеского обстрела центральной части города. Погибли мальчик 10-12 лет, девушка 19 лет и их отец 45 лет. 42-летняя женщина получила тяжелые ранения, ее доставили в больницу», — сообщила накануне мэр Чугуева Галина Минаева.

В результате удара БпЛА разрушены жилой дом, хозяйственная постройка и гараж.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".