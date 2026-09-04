Больше 3 тысяч сбитых целей в августе и купол над Харьковом — итоги 4 сентября

Эффективность купола от FPV-дронов на оптоволокне над Харьковом, успехи НГУ «Хартия» под Двуречной, ситуация с комендантским часом и штормовое предупреждение на выходные. МГ «Объектив» напоминает главные новости 4 сентября.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, отвечая на вопрос МГ «Объектив». Синегубов также привел данные за август по сбитым всеми средствами ПВО вражеским целям на Харьковщине. А их было за один месяц больше, чем за все первое полугодие 2026-го — а именно 3040. Более половины того, что не долетело, — это БпЛА «Молния». Защитники неба уничтожили 1844 таких беспилотника. Причем 70% двигались в сторону Харькова. FPV-дронов сбили 411.

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Синегубов отметил, что пока таких планов у Харьковской ОВА нет. Он также прокомментировал анонсированные президентом изменения в системе воздушных тревог в стране — а именно введение двух уровней опасности: желтого и красного. По оценке Синегубова, эти меры больше касаются Киева, ведь жизнь столицы парализовала непрерывная тревога. Харьков так живет с 2022-го. В городе действует дифференцированная тревога, ее только углубляют и детализируют. «Дальше будем смотреть, что нам предложит государство по поводу этих цветов», — отметил начальник ХОВА.

Корпус Нацгвардии «Хартия» сообщил об освобождении еще четырех квадратных километров лесополос между Двуречной и Западным. Аналитики DeepState откорректировали карту фронта в этой локации уже в третий раз за последние десять дней, и каждый раз — в пользу СОУ.

Трагедия произошла накануне в селе Новоселовка Нововодолажской громады. Спасатели прибыли тушить пожар, охвативший полгектара территории, и на месте обнаружили тело пожилой жертвы огня.

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Ожидаются мощные порывы ветра — до 22 метров в секунду. В целом на выходных осень начнет вступать в свои права: температура воздуха будет падать, возможны кратковременные дожди.

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