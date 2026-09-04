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Больше 3 тысяч сбитых целей в августе и купол над Харьковом — итоги 4 сентября

Происшествия 23:00   04.09.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Больше 3 тысяч сбитых целей в августе и купол над Харьковом — итоги 4 сентября

Эффективность купола от FPV-дронов на оптоволокне над Харьковом, успехи НГУ «Хартия» под Двуречной, ситуация с комендантским часом и штормовое предупреждение на выходные. МГ «Объектив» напоминает главные новости 4 сентября.

Купол над Харьковом работает. Эксперимент по защите города от FPV на оптоволокне показывает себя эффективно, и его будут масштабировать

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, отвечая на вопрос МГ «Объектив». Синегубов также привел данные за август по сбитым всеми средствами ПВО вражеским целям на Харьковщине. А их было за один месяц больше, чем за все первое полугодие 2026-го — а именно 3040. Более половины того, что не долетело, — это БпЛА «Молния». Защитники неба уничтожили 1844 таких беспилотника. Причем 70% двигались в сторону Харькова. FPV-дронов сбили 411.

Комендантский час в Харькове не сократят

Синегубов отметил, что пока таких планов у Харьковской ОВА нет. Он также прокомментировал анонсированные президентом изменения в системе воздушных тревог в стране — а именно введение двух уровней опасности: желтого и красного. По оценке Синегубова, эти меры больше касаются Киева, ведь жизнь столицы парализовала непрерывная тревога. Харьков так живет с 2022-го. В городе действует дифференцированная тревога, ее только углубляют и детализируют. «Дальше будем смотреть, что нам предложит государство по поводу этих цветов», — отметил начальник ХОВА.

Силы обороны продвигаются в сторону Двуречной

Корпус Нацгвардии «Хартия» сообщил об освобождении еще четырех квадратных километров лесополос между Двуречной и Западным. Аналитики DeepState откорректировали карту фронта в этой локации уже в третий раз за последние десять дней, и каждый раз — в пользу СОУ.

Женщина погибла, выжигая сухостой

Трагедия произошла накануне в селе Новоселовка Нововодолажской громады. Спасатели прибыли тушить пожар, охвативший полгектара территории, и на месте обнаружили тело пожилой жертвы огня.

Без света в субботу, 5 сентября, останутся жители частей Индустриального и Немышлянского районов Харькова

Перечень адресов — на нашем сайте.

Опасная погода в субботу: предупреждение для жителей Харьковщины от Гидрометцентра

Ожидаются мощные порывы ветра — до 22 метров в секунду. В целом на выходных осень начнет вступать в свои права: температура воздуха будет падать, возможны кратковременные дожди.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Задержка денег на восстановление домов в Харькове и области: объяснение ХОВА

Квартиры для ВПО в Змиеве по $120 тысяч: Синегубов ответил на публикацию ХАЦ

Ботулизм после «уколов красоты»: харьковчанку выписали спустя 16 дней лечения

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 4 сентября.".