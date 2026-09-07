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Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова

Общество 16:30   07.09.2026
Оксана Горун
Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова

Харьковская областная прокуратура передала в суд дело 23-летнего таксиста. Его обвиняют в вывозе военнослужащего из части. Стоимость такого транзита мимо блокпостов водитель оценил в $800.

 По информации прокуратуры свои услуги таксист предложил пассажиру во время поездки в конце мая 2026 года. Рассказал, что у него есть дополнительный заработок: он вывозит военных с мест дислокации их подразделений. Позже этот пассажир обратился к таксисту, чтобы обсудить план вывоза своего товарища военного с территории части в Харьковском районе.

«Таксист рассказал, как именно планирует осуществить перевозку: часть блокпостов объехать, а на других не останавливаться. «Рейс» оценил в 800 долларов США», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В начале июля водитель запросил аванс — 2000 грн — чтобы купить горючее. А на следующий день приехал за военным. Водитель, как и обещал, довез беглеца в Харьков. На места получил обещанные деньги. А сразу после этого таксиста задержали.

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Его обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Ранее в Харькове СБУ совместно с ГБР разоблачили 30-летнего военнослужащего Нацгвардии, который продавал военное имущество и боеприпасы. Его подозревают в продаже десятков FPV-дронов, а также — роботизированных комплексов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 16:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура передала в суд дело 23-летнего таксиста. Его обвиняют в вывозе военнослужащего из части. Стоимость транзита мимо блокпостов водитель оценил в $800".