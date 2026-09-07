«Атакуют в 90 км от фронта» — фейк про ситуацию на Харьковщине обнаружил ЦПД
Россияне запустили в соцсети видеоролик, созданный с использованием искусственного интеллекта. Утверждают, что «снято на Харьковщине».
«В соцсетях распространяется ролик, якобы снятый на Харьковщине, на котором мужчина в военной форме демонстрирует уничтоженный внедорожник. Он эмоционально жалуется, что российские дроны якобы атакуют авто уже в 90 километрах от линии фронта. На видео персонаж изображает удивление и спрашивает, «что же это за дроны такие у россиян», которые свободно достают так глубоко в тыл. На самом деле спикер на видео сгенерирован с помощью искусственного интеллекта», — сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В ЦПД подчеркнули, что искусственность ролика подтвердил анализ записи специализированными сервисами проверки контента на наличие признаков ИИ-генерации. Эксперты по борьбе с дезинформацией считают ролик элементом информационной операции РФ, которая направлена на формирование мнения об «уязвимости» украинского тыла».
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Отметим, российская армия активно применяет технологии искусственного интеллекта также для создания «доказательств» присутствия своих военнослужащих в якобы «освобожденных» населенных пунктах. К примеру, такое видео сгенерировали о Белом Колодезе — населенном пункте в районе Волчанска, до которого армия РФ не дошла даже малыми пехотными группами.