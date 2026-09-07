«Атакуют в 90 км от фронта» — фейк про ситуацию на Харьковщине обнаружил ЦПД

Россияне запустили в соцсети видеоролик, созданный с использованием искусственного интеллекта. Утверждают, что «снято на Харьковщине».

«В соцсетях распространяется ролик, якобы снятый на Харьковщине, на котором мужчина в военной форме демонстрирует уничтоженный внедорожник. Он эмоционально жалуется, что российские дроны якобы атакуют авто уже в 90 километрах от линии фронта. На видео персонаж изображает удивление и спрашивает, «что же это за дроны такие у россиян», которые свободно достают так глубоко в тыл. На самом деле спикер на видео сгенерирован с помощью искусственного интеллекта», — сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ЦПД подчеркнули, что искусственность ролика подтвердил анализ записи специализированными сервисами проверки контента на наличие признаков ИИ-генерации. Эксперты по борьбе с дезинформацией считают ролик элементом информационной операции РФ, которая направлена на формирование мнения об «уязвимости» украинского тыла».

Отметим, российская армия активно применяет технологии искусственного интеллекта также для создания «доказательств» присутствия своих военнослужащих в якобы «освобожденных» населенных пунктах. К примеру, такое видео сгенерировали о Белом Колодезе — населенном пункте в районе Волчанска, до которого армия РФ не дошла даже малыми пехотными группами.