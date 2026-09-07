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Огонь уничтожил более 100 га сухостоя на Харьковщине за неделю — ГСЧС

Происшествия 14:17   07.09.2026
Оксана Горун
Огонь уничтожил более 100 га сухостоя на Харьковщине за неделю — ГСЧС

Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко 7 сентября привел данные о пожарах, которые бушевали в экосистемах Харьковщины в течение недели.

«В течение недели подразделения ГСЧС ликвидировали 157 таких пожаров. Огнем было уничтожено 102 гектара сухой растительности. В настоящее время спасатели совместно с работниками лесного хозяйства продолжают ликвидировать семь пожаров в лесах — в Изюмском и Чугуевском районах Харьковской области. Общая площадь этих пожаров составляет более 147 га. Самый большой пожар произошел в Песчанском лесничестве Изюмского района, вблизи города Изюм. Там горит хвойная подстилка соснового леса», — сообщил Василенко.

Он обратился к жителям области с напоминанием, что за уничтожение или повреждение зеленых насаждений и лесных массивов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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Ранее ГСЧС сообщала о гибели жительницы села Новоселовка Нововодолажской громады, которая жгла сухостой. Спасатели прибыли на вызов, а погасив пламя, обнаружили тело женщины.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко 7 сентября привел данные о пожарах, которые бушевали в экосистемах Харьковщины в течение недели".