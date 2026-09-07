Герб РФ в Харькове «спрятали», но не сняли (фото)

Спустя 4,5 года полномасштабного вторжения РФ в областном центре «прикрыли» российский герб на здании, где раньше находилось консульство страны-агрессора.

Фото фасада с «замаскированным» теперь гербом опубликовал Telegram-канал проекта «Деколонизация Украина».

«Пока так. Дожмем и на полный демонтаж», — прокомментировали деколонизаторы.

Ранее активисты организации уже обращались в администрацию Киевского района Харькова с требованием снять российский герб. Однако получили ответ о том, что это здание — памятник архитектуры. Поэтому любые работы (ремонт, реставрация, приспособление) требуют специальной разрешительной документации.

Это было в июне 2026 года. Тогда деколонизаторы так прокомментировали полученное письмо: «За столько лет можно было бы получить все необходимые разрешения. Да и сомневаемся, что в паспорте достопримечательности есть двухголовая курица».