Через 4,5 року повномасштабного вторгнення РФ в обласному центрі “прикрили” російський герб на будівлі, де раніше було консульство країни-агресора.

Фото фасаду із “замаскованим” тепер гербом опублікував телеграм-канал проєкту “Деколонізація Україна”.

“Поки так. Дотиснемо і на повний демонтаж”, – прокоментували деколонізатори.

Раніше активісти організації вже зверталися до адміністрації Київського району Харкова із вимогою зняти російський герб. Однак отримали відповідь про те, що ця будівля – пам’ятка архітектури. Тому будь-які роботи (ремонт, реставрація, пристосування) потребують спеціальної дозвільної документації.

Це було у червні 2026 року. Тоді деколонізатори так прокоментували отриманий лист: “За стільки років можна було б вже отримати всі необхідні дозволи. Та і сумніваємося, що в паспорті пам’ятки є двоголова курка”.