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Герб РФ у Харкові “сховали”, але не зняли (фото)

Політика 12:08   07.09.2026
Оксана Горун
Герб РФ у Харкові “сховали”, але не зняли (фото) Фото: Деколонізація Україна

Через 4,5 року повномасштабного вторгнення РФ в обласному центрі “прикрили” російський герб на будівлі, де раніше було консульство країни-агресора.

Фото фасаду із “замаскованим” тепер гербом опублікував телеграм-канал проєкту “Деколонізація Україна”.

“Поки так. Дотиснемо і на повний демонтаж”, – прокоментували деколонізатори.

Раніше активісти організації вже зверталися до адміністрації Київського району Харкова із вимогою зняти російський герб. Однак отримали відповідь про те, що ця будівля – пам’ятка архітектури. Тому будь-які роботи (ремонт, реставрація, пристосування) потребують спеціальної дозвільної документації.

відповідь про герб РФ на будівлі консульства

Це було у червні 2026 року. Тоді деколонізатори так прокоментували отриманий лист: “За стільки років можна було б вже отримати всі необхідні дозволи. Та і сумніваємося, що в паспорті пам’ятки є двоголова курка”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через 4,5 року повномасштабного вторгнення РФ в обласному центрі “прикрили” російський герб на будівлі, де раніше було консульство країни-агресора".