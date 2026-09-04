Квартири для ВПО у Змієві по $120 тисяч: Синєгубов відповів на публікацію ХАЦ

Реконструкція будівлі колишнього інтернату під соціальне житло для переселенців у Змієві відповідає чинним держпрограмі та постановам уряду. Держава не передбачає виділення коштів на викуп для ВПО квартир на вторинному ринку або в новобудовах, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив».

Раніше у ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомили, що департамент капітального будівництва ХОВА уклав угоду з ТОВ «Житлобуд-3» на реконструкцію інтернату у Змієві вартістю 387 мільйонів гривень за кошти держбюджету. У будівлі планують облаштувати 36 квартир для 222 переселенців, а також збудувати протирадіаційне укриття вартістю 105 мільйонів гривень (входить до загального кошторису).

“Самі автори проєкту зазначили, що середня вартість однієї квартири у реконструйованій будівлі буде становити понад 5,3 мільйона гривень або 120,4 тисячі доларів. Станом на зараз нам не вдалося знайти на сайті OLX жодної нерухомості у Змієві (будинку чи квартири) за 5 мільйонів гривень. Найдорожчий об’єкт — житловий будинок площею майже 200 квадратних метрів вартістю 4,25 мільйона. Вартість квартир у цьому місті не перевищує 1,3 мільйона”, – наголосили в ХАЦ.

Коментуючи цю публікацію, Синєгубов підкреслив, що обласна влада працює виключно в межах цільових програм Міністерства розвитку громад та територій, які передбачають саме реконструкцію існуючих приміщень під житло для ВПО.

«Не Антикорупційному центру визначати, що ми маємо будувати, що ні, це перше. І не йому визначати доцільність. Це визначати тим людям, які несуть прямо відповідальність перш за все перед людьми. Є програми міністерства, є політика міністерства. І постанова уряду прописана щодо реконструкції приміщень, будівель під житло… Ми можемо з вами скільки завгодно чекати коштів на купівлю житла, яке набудував, наприклад, Житлобуд-1 у місті Харкові, яке там фактично порожнє стоїть, навіть якщо метр дешевший. І вони вже є, але ми можемо чекати на це рік, два, п’ять, десять років», — підкреслив Синєгубов.

Він пояснив, що держава просто не передбачає виділення коштів на викуп для ВПО квартир у новобудовах та на вторинному ринку.

«Ми можемо з вами маніпулювати, гратися, порівнювати ціни, що ось квартира, вона дешевша. А квартира у Старому Салтові, вона ще дешевша. На Салтівці ще дешевша, давайте відповідно купувати там, а не будувати нове. Ну, окей, це можна, але давайте тоді чекати на ці кошти. Коштів на цей напрямок немає. Кошти міністерство визначило — реконструкція існуючих приміщень під житло для ВПО», – додав Синєгубов.

Начальник ХОВА зазначив, що минулого року субвенцію на житло для ВПО не вдалося використати через бюрократичні обмеження — тоді постанова дозволяла реконструювати лише об’єкти державної форми власності, яких у необхідному форматі в області не було. Після звернень ОВА уряд дозволив залучати приміщення комунальної власності, що й дало змогу запустити проєкт у Змієві.

«Ось це приміщення там — це комунальна форма власності, у нас є розроблений проєкт, він вже був розроблений давно, він актуалізований. Тому під програму міністерства, яка діє сьогодні, цей проєкт підходить», — наголосив начальник ХОВА.