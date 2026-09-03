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Майже 400 млн грн отримає Харківщина на відновлення будинків – Синєгубов

Суспільство 19:30   03.09.2026
Оксана Горун
Майже 400 млн грн отримає Харківщина на відновлення будинків – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Кабмін виділив кошти на відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Харківській області.

Суму в майже 400 млн грн спрямують на відновлення на Харківщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цим коштом мають намір реалізувати 11 проєктів.

“Йдеться про 4 багатоквартирні будинки в Харкові: на вулицях Наталії Ужвій, Свободи, Академіка Павлова та Бучми. Також буде відновлено 3 багатоквартирні будинки та гуртожиток у Дергачах і по одному багатоквартирному будинку в Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Загалом передбачено 398,3 мільйона гривень”, – повідомив начальник ХОВА.

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Нагадаємо, раніше ХОВА презентувала проєкт розвитку Обласної клінічної лікарні на конференції Ukraine ReHealth 2026 у Києві. Проєкт розвитку обласної лікарні представила на зустрічі заступник начальника ХОВА Олена Логвінова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 19:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Кабмін виділив кошти на відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Харківській області".