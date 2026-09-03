Проєкт розвитку Обласної лікарні представила ХОВА: яка потрібна допомога

Проєкт розвитку Обласної клінічної лікарні презентувала ХОВА на конференції Ukraine ReHealth 2026 у Києві. У дводенному заході взяли участь представники державних інститутів, міжнародних фінансових організацій, донорів, інвесторів, банківського сектора та медичної галузі.

Основну увагу на заході приділили модернізації та відновленню медичної галузі України. Зокрема, йшлося про залучення інвестиційних ресурсів, партнерство держави та бізнесу, інтеграцію сучасних технологій та посилення напрямів реабілітації та ментального здоров’я.

“Під час дискусії учасники розглянули можливості поєднання різних механізмів фінансування відновлення та розвитку системи охорони здоров’я — державного й місцевого фінансування, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, кредитування, ресурсів міжнародних фінансових інституцій та приватного капіталу. Окрему увагу приділили готовності медичних проєктів до залучення фінансування. Йдеться не лише про наявність проєктно-технічної документації, а й про чітке стратегічне бачення розвитку закладу, визначені медичні послуги, технічну спроможність та готовність бенефіціара виконувати взяті на себе зобов’язання. Саме такий підхід Харківщина застосовує у співпраці з міжнародними партнерами”, – написали у ХОВА.

Проєкт розвитку обласної лікарні представила на зустрічі заступниця начальника ХОВА Олена Логвінова. Вона зазначила: для прифронтового регіону дуже важливо розуміти, які послуги необхідні людям, якими вони будуть за кілька років і, що необхідно для їх реалізації.

Логвинова пояснила: якщо партнери допомагають із обладнанням – регіон, громада та лікарня також зобов’язуються виконати свою частину договору. У тому числі – вчасно готують приміщення та необхідну інфраструктуру. Це допомагає вибудовувати довіру для подальшого співробітництва. І ця модель взаємодії вже застосовується на Харківщині. Також на зустрічі учасники обговорили можливість кредитного фінансування медустанов.

“Для Харківщини сьогодні важливо не чекати на появу одного джерела, яке профінансує весь проєкт. Наше завдання — мати якісно підготовлений проєкт і вибудовувати під нього фінансову архітектуру: державні та обласні ресурси, міжнародне фінансування, гранти, кредитні механізми, партнерські та інвестиційні інструменти. Саме так великі проєкти можуть переходити від концепції до практичної реалізації”, – сказала Логвінова.