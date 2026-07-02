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Пам’ятники в Харкові під знесення: деколонізатори опублікували список

Політика 20:53   02.07.2026
Оксана Горун
Пам’ятники в Харкові під знесення: деколонізатори опублікували список Фото: Харківська міськрада

Проєкт “Деколонізація Україна” оновив свій топ-100 пам’ятників та знаків, які необхідно демонтувати, оскільки вони містять радянську чи російську символіку. У списку – 12 об’єктів у Харкові.

До списку потрапили такі пам’ятники та знаки:

  • пам’ятник радянському солдатові біля станції метро 23 серпня;
  • пам’ятник у вигляді зірки на вулиці Харківських Дивізій;
  • пам’ятник Висоцькому;
  • пам’ятник Шумилову;
  • серп та молот на фасаді Харківської міської ради;
  • пам’ятник дружбі українського та російського народів (на мосту через річку на проспекті Героїв Харкова);
  • мурал із зображенням Гагаріна (на Аерокосмічному проспекті);
  • бюст Гагаріна;
  • бюст Жуковського;
  • зображення Кремля на готелі “National”;
  • бюст Захара Слюсаренка;
  • радянська зірка на будинку зі шпилем.

Нагадаємо, ще в листопаді 2025 року деколонізатори погрожували “відбити кувалдами” голови скульптурній групі біля Харківського мосту, присвяченій “дружбі українського та російського народів”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 20:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт “Деколонізація Україна” оновив свій топ-100 пам’ятників та знаків, які необхідно демонтувати. У списку – 12 об’єктів у Харкові".