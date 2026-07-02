Пам’ятники в Харкові під знесення: деколонізатори опублікували список
Фото: Харківська міськрада
Проєкт “Деколонізація Україна” оновив свій топ-100 пам’ятників та знаків, які необхідно демонтувати, оскільки вони містять радянську чи російську символіку. У списку – 12 об’єктів у Харкові.
До списку потрапили такі пам’ятники та знаки:
- пам’ятник радянському солдатові біля станції метро 23 серпня;
- пам’ятник у вигляді зірки на вулиці Харківських Дивізій;
- пам’ятник Висоцькому;
- пам’ятник Шумилову;
- серп та молот на фасаді Харківської міської ради;
- пам’ятник дружбі українського та російського народів (на мосту через річку на проспекті Героїв Харкова);
- мурал із зображенням Гагаріна (на Аерокосмічному проспекті);
- бюст Гагаріна;
- бюст Жуковського;
- зображення Кремля на готелі “National”;
- бюст Захара Слюсаренка;
- радянська зірка на будинку зі шпилем.
Нагадаємо, ще в листопаді 2025 року деколонізатори погрожували “відбити кувалдами” голови скульптурній групі біля Харківського мосту, присвяченій “дружбі українського та російського народів”.