Пам’ятники в Харкові під знесення: деколонізатори опублікували список

Проєкт “Деколонізація Україна” оновив свій топ-100 пам’ятників та знаків, які необхідно демонтувати, оскільки вони містять радянську чи російську символіку. У списку – 12 об’єктів у Харкові.

До списку потрапили такі пам’ятники та знаки:

пам’ятник радянському солдатові біля станції метро 23 серпня;

пам’ятник у вигляді зірки на вулиці Харківських Дивізій;

пам’ятник Висоцькому;

пам’ятник Шумилову;

серп та молот на фасаді Харківської міської ради;

пам’ятник дружбі українського та російського народів (на мосту через річку на проспекті Героїв Харкова);

мурал із зображенням Гагаріна (на Аерокосмічному проспекті);

бюст Гагаріна;

бюст Жуковського;

зображення Кремля на готелі “National”;

бюст Захара Слюсаренка;

радянська зірка на будинку зі шпилем.

Нагадаємо, ще в листопаді 2025 року деколонізатори погрожували “відбити кувалдами” голови скульптурній групі біля Харківського мосту, присвяченій “дружбі українського та російського народів”.