Обеліск слави демонтують у Дергачах: документ

Проєкт “Деколонізація. Україна” опублікував розпорядження начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка про демонтаж обеліска слави, що знаходиться біля будівлі Дергачівської міськради.

“Ухвалено рішення про демонтаж совєтського монумента на якому низка заборонної символіки та пропагандистський напис”, – прокоментували деколонізатори рішення начальника МВА.

Сам Задоренко в розпорядженні послався на Закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Раніше деколонізатори вже публікували фото пам’ятника біля Дергачівської міськради. І на ньому, крім радянських зірок, є ще й зображення московського Кремля.

“Радянські солдати тримають зірку з написом “СССР” із зображенням кремля. Цей пам’ятник прямо біля міської ради. Надіслали звернення на міську раду з вимогою негайного демонтажу“, – писали автори каналу ще восени 2023 року.