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Обеліск слави демонтують у Дергачах: документ

Політика 21:09   30.06.2026
Оксана Горун
Обеліск слави демонтують у Дергачах: документ Фото: Деколонізація Україна

Проєкт “Деколонізація. Україна” опублікував розпорядження начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка про демонтаж обеліска слави, що знаходиться біля будівлі Дергачівської міськради. 

“Ухвалено рішення про демонтаж совєтського монумента на якому низка заборонної символіки та пропагандистський напис”, – прокоментували деколонізатори рішення начальника МВА.

Сам Задоренко в розпорядженні послався на Закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Раніше деколонізатори вже публікували фото пам’ятника біля Дергачівської міськради. І на ньому, крім радянських зірок, є ще й зображення московського Кремля.

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Радянські солдати тримають зірку з написом “СССР” із зображенням кремля. Цей пам’ятник прямо біля міської ради. Надіслали звернення на міську раду з вимогою негайного демонтажу“, – писали автори каналу ще восени 2023 року.

 

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 21:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт “Деколонізація. Україна” опублікував розпорядження начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка про демонтаж обеліска слави, що знаходиться біля будівлі Дергачівської міськради".