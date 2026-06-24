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У Харкові зібрали підписи проти перейменування вулиці на честь героїв “Азова”

Політика 11:37   24.06.2026
Оксана Горун
У Харкові зібрали підписи проти перейменування вулиці на честь героїв “Азова”

Проти перейменування на честь захисників України виступили мешканці мікрорайону Куліничі у Харкові, повідомив проєкт “Деколонізація Україна”.

Активісти опублікували скриншот одного з повідомлень із листування, яке, очевидно, вели в групі у вайбері місцеві жителі.

Жителі Кулиничів виступили проти перейменування
Скриншот: Деколонізація Україна

Мешканці мікрорайону Кулиничі, що в Харкові, збирали підписи проти перейменування однієї з вулиць району на Героїв Полку “Азов”, а іншої на честь Терези Алмазової. Комусь ближче совєтська армія, ніж українська“, – прокоментували деколонізатори.

Вони також наголосили, що вулицю Ювілейну все одно доведеться перейменувати, оскільки є дублювання із проспектом Ювілейним.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 11:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проти перейменування на честь захисників України виступили мешканці мікрорайону Куліничі у Харкові, повідомив проєкт “Деколонізація Україна”".