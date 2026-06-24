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В Харькове собрали подписи против переименования улицы в честь героев «Азова»

Общество 11:37   24.06.2026
Оксана Горун
В Харькове собрали подписи против переименования улицы в честь героев «Азова»

Против переименования в честь защитников Украины выступили жители микрорайона Кулиничи в Харькове, сообщил проект «Деколонизация Украина».

Активисты опубликовали скриншот одного из сообщений из переписки, которую, очевидно, вели в группе в вайбере местные жители.

Жители Кулиничей выступили против переименования
Скриншот: Деколонизация Украина

«Жители микрорайона Кулиничи в Харькове собирали подписи против переименования одной из улиц района в Героев Полка «Азов», а другой в честь Терезы Алмазовой. Кому-то ближе советская армия, чем украинская», — прокомментировали деколонизаторы.

Они также подчеркнули, что улицу Юбилейную все равно придется переименовать, так как есть дублирование с проспектом Юбилейным.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Против переименования в честь защитников Украины выступили жители микрорайона Кулиничи в Харькове, сообщил проект «Деколонизация Украина»".