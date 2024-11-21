«Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал

Деколонизационный скандал в Харьковской области возник после переименования в Малоданиловской громаде, где проукраинские названия улиц — Хортицкая, Алесандра Олеся — заменили смыслово нейтральными.

О планах переименовать сегодня несколько улиц, в частности, улицу, названную в честь известного украинского поэта Александра Олеся, который к тому же был родом из Слобожащины, заявил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он откровенно кичился этим поступком, заявив, «исправляем ошибки Топонимической комиссии при ХОВА».

«Не все, кто на волне перемен и популизма получил должности – компетентные специалисты», — гордо заявил Гололобов.

«Я бы назвала это пощечиной в адрес господина Синегубова. Потому что именно он принимал последнее решение и подписывал распоряжение. То есть это означает, что он, как там записано, не компетентен. Мы ведь консультативный орган. А решение того, чья подпись. И госпожа Ковальская была председателем этой рабочей группы», — отметила Мария Тахтаулова, историк, кандидат исторических наук, начальница Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти.

У Гололобова было 9 месяцев, чтобы провести деколонизацию так, как они хотят. Но они этим не воспользовались, чтобы убрать в громаде названия, содержащие символику российско-имперской политики, отметила Тахтаулова.

Затем полномочия перешли к главе ХОВА. А Олег Синегубов руководствовался теми рекомендациями, которые предоставила ему рабочая группа.

«Что касается Гололобова, его приглашали на заседание топонимической комиссии, когда обсуждали Малоданиловскую громаду. Такой сложной коммуникации, граничившей с хамством, я откровенно это говорю, это было на грани ханства, больше не было. Он нам в глаза говорил, что вы здесь делайте что хотите, а мы потом сделаем, как посчитаем нужным. Вот сейчас это произошло. В принципе, ему не нравилось преимущественно все, что предлагали в рабочей группе. Но я категорически против использования термина ошибки. Там нет никаких топонимических или других ошибок», – подчеркнула Тахтаулова.

С точки зрения закона, руководитель Малоданиловской громады имеет право на переименование. Но это вопрос в том, насколько громада и ее председатель придерживаются гуманитарной политики, которая в государстве сейчас, подчеркнула Мария Тахтаулова.

МГ «Объектив» связалось с пресс-службой господина Гололобова. Тот дал развернутый ответ о законности своих действий, переложил ответственность за решение на местных жителей. Но так и не объяснил, какую же опасность несут для его громады названия улиц, носившие имя известного украинского поэта Александра Олеся и выдающегося музыканта, родом из Дергачев, Арсентия Мовы. Зато господин Гололобов написал: «призываем не спекулировать на этой теме».