«Це ляпас Синєгубову». На Харківщині – деколонізаційний скандал

Деколонізаційний скандал у Харківській області виник після перейменування в Малоданілівській громаді, де проукраїнські назви вулиць – Хортицька, Олесандра Олеся – замінили смислово нейтральними.

Про плани перейменувати сьогодні кілька вулиць, зокрема вулицю, названу на честь відомого українського поета Олександра Олеся, який до того ж був родом із Слобожащини, заявив голова Малоданівської громади Олександр Гололобов.

Він відверто хизувався цим вчинком, заявивши, «виправляємо помилки Топонімічної комісії при ХОВА».

«Не всі, хто на хвилі змін та популізму отримали посади – є компетентними фахівцями», – гонорово заявив Гололобов.

«Я б назвала це ляпасом на адресу пана Синєгубова. Тому що саме він ухвалював останнє рішення і він підписував розпорядження. Тобто це означає, що він, як там записано, не компетентний. Ми ж консультативний орган. А рішення того, чи підпис стоїть. А пані Ковальська була головою цієї робочої групи», – відмітила Марія Тахтаулова, історикиня, кандидатка історичних наук, начальниця Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті.

У пана Гололобова було 9 місяців, щоб провести деколонізацію так, як вони собі хочуть. Але вони цією нагодою не скористалися, щоб прибрати у громаді назви, які містили символіку російсько-імперської політики, зазначила Тахтаулова.

Потім повноваження перейшли до голови ХОВА. А Олег Синєгубов керувався тими рекомендаціями, яка надала йому робоча група.

«Стосовно пана Гололобова, його запрошували на засідання топонімічної комісії, коли обговорювали Малоданилівську громаду. Такої складної комунікації, яка межувала з ханством, я відверто це кажу, це було на межі ханства, більше не було. Він нам в очі казав, що ви тут робіть, що хочете, ми потім зробимо, як ми вважаємо за потрібне. От власне зараз це відбулось. У принципі йому не подобалось переважно все те, що пропонували в робочій групі. Але я категорично проти використання терміну помилки. Там немає ніяких топонімічних або інших помилок», – розповіла Тахтаулова.

З погляду закону, керівник Малоданилівської громади має право на перейменування. Але це питання до того, наскільки громада та її голова дотримуються гуманітарної політики, яка є в державі зараз, підкреслила Марія Тахтаулова.

МГ «Об’єктив» зв’язалася з пресслужбою пана Гололобова. Той надав розгорнуту відповідь про законність своїх дій, переклав всю відповідальність за рішення на місцевих мешканців. Але так і не пояснив, яку ж небезпеку несуть для його громади вулиці, які мали ім’я відомого українського поета Олександра Олеся та видатного музиканта, родом з Дергачів, Арсентія Мови. Натомість пан Гололобов написав: «закликаємо не спекулювати на цій темі».