Як Харків допомагає ЗСУ і що роблять для захисту від «шахедів» – Терехов 📹

Мер Харкова Ігор Терехов відкинув чутки про те, що «Харків – аутсайдер серед міст, які підтримують армію».

«Хто це каже? Я хочу подивитись в очі цим бригадам чи керівництву цих бригад, кому ми відмовили. Не пам’ятаю, щоб ми відмовляли. Інша річ, що ми можемо сказати про певні кошти, так чи ні, але хочу вам сказати, ми не аутсайдери в цьому. Зовсім не аутсайдери. І хто вам це каже, це дурниці кажуть. Я приблизно розумію, хто каже», – зазначив Харківський міський голова в інтерв’ю «Українській правді».

Терехов також подякував мерам інших міст, які допомагають харківським бригадам.

«Бо в них бюджет такий є, вони неприфронтові міста. Нам потрібно, щоб Львів допомагав, нехай допомагають. І ми допомагаємо. Ми перерахували 50 мільйонів, це великі кошти чи невеликі? Тільки на одну частину ми перерахували. Нам потрібно було це зробити. Я не можу розкривати всіх таємниць», – повідомив мер.

На питання журналістки видання: «Чи не простіше на кошти, які йдуть на зоопарк, закупити дрони для перехоплення «шахедів»?». Терехов відповів, що їх вже закуповують і це вже працює.

«Ми почали цю роботу, є певний результат. Задоволений я цим результатом? Ні, не задоволений. Вважаю, що потрібно набагато більше збивати. Що для цього робити, теж ми розуміємо. Я хочу сказати, що кожного дня у мене військові, кожного дня я з ними спілкуюсь щодо удосконалення певних систем протидії «шахедам». І я вважаю, що ми на правильному шляху. Так, це шлях, який потрібно пройти, по-перше. По-друге, навчити людей це робити. По-третє, наш ворог не стоїть на місці, і він удосконалює «шахеди», – відповів мер.

Відео: «Українська правда»

Нагадаємо, для захисту неба, зокрема, від «шахедів» наразі не вистачає не технічних рішень, а людей, вважають у ЗСУ. Про це розповідав командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.