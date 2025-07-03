Как Харьков помогает ВСУ и что делают для защиты от «Шахедов» — Терехов 📹

Мэр Харькова Игорь Терехов отверг слухи о том, что «Харьков – аутсайдер среди городов, поддерживающих армию».

«Кто это говорит? Я хочу посмотреть в глаза этим бригадам или руководству этих бригад, которым мы отказали. Не помню, чтобы мы отказывали. Другое дело, что мы можем сказать об определенных средствах, да или нет, но хочу вам сказать, мы не аутсайдеры в этом. Отнюдь не аутсайдеры. И кто вам это говорит, это глупости говорят. Я примерно понимаю, кто говорит», – отметил Харьковский городской голова в интервью «Украинской правде».

Терехов также поблагодарил мэров других городов, которые помогают харьковским бригадам.

«Ведь у них бюджет такой есть, они неприфронтовые города. Нам нужно, чтобы Львов помогал, пусть помогают. И мы помогаем. Мы перечислили 50 миллионов, это большие или небольшие средства? Только на одну часть мы перечислили. Нам нужно это было сделать. Я не могу раскрывать всех тайн», – сообщил мэр.

На вопрос журналиста издания: «Не проще ли на средства, которые идут на зоопарк, закупить дроны для перехвата «Шахедов»?». Терехов ответил, что их уже закупают, и это уже работает.

«Мы начали эту работу, есть определенный результат. Доволен ли я этим результатом? Нет, не доволен. Считаю, что нужно гораздо больше сбивать. Что для этого делать тоже мы понимаем. Я хочу сказать, что каждый день у меня военные, каждый день я с ними общаюсь по усовершенствованию определенных систем противодействия «Шахедам». И я считаю, что мы на верном пути. Да, это путь, который нужно пройти, во-первых. Во-вторых, научить людей это делать. В третьих, наш враг не стоит на месте, и он совершенствует «Шахеды», — ответил мэр.

Видео: «Украинская правда»

Напомним, для защиты неба, в частности от «Шахедов», не хватает не технических решений, а людей, считают в ВСУ. Об этом рассказывал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.