Готовятся «мясные» штурмы Купянска, чего не хватает для защиты от БпЛА — обзор

Враг приблизился к Купянску на правобережье Оскола. Переправить технику так и не могут, поэтому будут штурмовать мясом. «Ахиллес» заявил, что для защиты неба Украины от «Шахедов» не хватает людей. Харьков направил 50 миллионов гривен на ПВО. Как повлияли удары по бизнесу по безработице в городе. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Количество российских штурмов на Харьковщине оставалось стабильным в течение недели: на уровне десятка на двух направлениях в сутки. Однако в пятницу Генштаб ВСУ сообщил о заметной активизации врага. Только на севере региона было зафиксировано 13 боев, в том числе в районе Глубокого. Еще 12 атак было на Купянском направлении. Главные события разворачиваются на правом берегу Оскола. Генштаб стабильно информирует о боях в районе Кондрашовки. Команда аналитиков DeepState 24 июня изменила карту фронта в этом районе, сообщив: оккупанты захватили часть села Голубовка и продвинулись в сторону Радьковки. Институт изучения войны проанализировал геолокационные снимки местности и пришел к выводу, что россияне приблизились к правобережному Купянску на расстояние в 3 км 400 м. В то же время, американские аналитики опровергли заявления россиян, что их войска уже в километре от города.

Купянск будут штурмовать «мясом»

На правобережье Оскола русские передвигаются пешком и на гражданской технике типа квадроциклов. Переправить тяжелую технику через Оскол им так и не удалось.

«Россияне прилагают все усилия, чтобы создать угрозу для этого города и подготовить условия для его окружения или штурма. Следует понимать, чтобы эти планы реализовались, им в первую очередь нужно наладить логистику на Западный берег, то есть навести переправы. Переправы им нужны для того, чтобы перебрасывать транспорт, перебрасывать бронетехнику. Для этого нужны переправы. А вот, например, какую-нибудь легкую технику, я имею в виду, квадроциклы, мототехнику им удается переправлять на лодках или плотах. Также они активно используют такой способ, как они с одного берега на другой перебрасывать веревки, к ним привязывают лодки или же плот. И вот таким образом они переправляются на западный берег Оскола», – рассказал спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

Отсутствие танков, БМП и артиллерии на правобережье не остановит врага в попытке атаковать районный центр, считает военно-политический аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. По его мнению, россияне уже сейчас готовятся к так называемым «мясным» штурмам.

«Я более чем уверен, что Силы обороны Украины полностью готовы к тому, чтобы нейтрализовать эту угрозу, нивелировать ее и соответственно свести на нет их попытки прорваться в Купянск. Поскольку одним только «мясом» такой населенный пункт как Купянск, несмотря на то, что он страдает уже не первый год постоянными обстрелами и уничтожением со стороны российских оккупантов, это не так просто сделать», — считает Коваленко.

Гуманитарная катастрофа в Купянске

На фоне приближающегося фронта со всех сторон в Купянске обостряется гуманитарный кризис. По оценке начальника ГВА Андрея Беседина, уже большим риском является сама попытка заехать не только в город, но и на территорию общины. В течение июня здесь было 3,5 тысячи «прилетов». Среди них враг сбросил более 170 КАБов.

«Водоснабжение работает частично в условиях, в которых есть. Электроснабжение, на тех улицах, на которых возможно сейчас оно есть, но, к сожалению, восстановление сейчас невозможно, потому что, еще раз хочу отметить, применение врагам вооружения, в том числе FPV-дронов на оптоволокне, оно имеет большую концентрацию. Но, опять же, большое количество людей, которые остаются непосредственно в городе Купянск. Это более 1400 жителей, и в целом на территории громады — это 2400 гражданских лиц, которые пренебрегают своей жизнью, своим здоровьем, и, к сожалению, подвергают тех людей, которые обеспечивают их всем необходимым», — сообщил Беседин.

Бизнес Харькова держится несмотря ни на что

В Харькове в течение недели продолжались налеты «Шахедов», хотя и не такие массированные, как в первой половине июня и весной. Снова доставалось гражданским предприятиям.

«Мы видим, что продолжается политика выбивания экономического потенциала региона и конкретно города Харькова. За каждый «прилет» – я пытаюсь следить, общаясь с пострадавшими бизнесами, сколько потеряно рабочих мест – у нас может и 500 рабочих мест за ночь быть уничтожено, и 100. То есть где-то в таких объемах предприятия, которые останавливают работу, теряют рабочие места», — отметил руководитель ОО «Ассоциация частных предпринимателей» Александр Чумак.

Несмотря на прицельное уничтожение бизнеса, предприниматели Харькова, похоже, не настроены просто так уступить россиянам и покинуть город. По крайней мере, первые статистические данные свидетельствуют, что кризис враг не спровоцировал.

«Мы переживали, волновались, боялись, что бизнес уедет из Харькова. Бизнес не только не уехал, он стал более активным с точки зрения создания новых производств, предприятий и т.д. Мы боялись, что действительно будет уменьшение или резкое увеличение количества безработных. Такого нет», – рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Миллионы на ПВО есть, техника есть, а людей – не хватает

Тем временем в Харькове прилагают усилия, чтобы дополнительно обезопасить небо. В частности, из городского бюджета перечислили деньги частям ПВО.

«Мы перечисляем средства военным частям, организующим работу ПВО. И сегодня есть определенный результат. Мы еще недавно перечислили 50 млн грн, и результат мы уже увидели на самом деле. Будем перечислять еще. Есть определенные договоренности и о подготовке кадров, и о том, каким образом сделать невозможным поражение города Харькова. Мы будем работать. Да, это очень дорого стоит и определенное время занимает, но это необходимо», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Для защиты неба, в частности от «Шахедов», пока не хватает не технических решений, а людей, считают в ВСУ.

«Мы сейчас начинаем получать технику, способную сбивать «Шахеды», но эту технику кто-то должен пилотировать. На сегодняшний день мы взяли опытных пилотов и эффективно и быстро их перестраиваем на те средства, которые помогают сбивать, в частности, «Шахеды» во втором эшелоне. Но этого все равно будет недостаточно, даже если все подразделения выделят такие группы и получают необходимые технические средства. Искренне прошу тех, кто военнообязан: не отсиживайтесь сейчас дома», — призвал командир 429-го ОПБПС «Ахиллес» Юрий Федоренко.