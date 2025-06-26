В Харькове за ночь может быть уничтожено 500 рабочих мест — Чумак

Российская террористическая тактика «выбивания экономического потенциала» в Харькове и области продолжается, констатирует руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

«Мы видим, что продолжается политика выбивания экономического потенциала региона и конкретно города Харькова. За каждый «прилет» я пытаюсь следить, общаясь с пострадавшими бизнесами, сколько потеряно рабочих мест. У нас может и 500 рабочих мест за ночь быть уничтожено, и 100. То есть где-то в таких объемах предприятия, которые останавливают работу, теряют рабочие места. И вопрос, как помочь этим людям вернуться к своей работе, а для этого нужно восстановить разрушенное предприятие. И я стараюсь говорить об этом постоянно, публично. О том, что 200-300 рабочих мест в одну ночь мы можем потерять после «прилетов». Если брать крупные предприятия, такие как «Омега», «Дебант», то если такие пару предприятий за ночь уничтожаются, то точно 500 рабочих мест у нас нет. Да, они могут появиться потом, но на момент завершения атаки их нет», — сказал Чумак в комментарии МГ «Объектив» во время открытия хаба «Платформа устойчивого бизнеса».

Он также отметил, что в первом квартале 2025 года Харьковская область заняла печальное второе место в Украине по количество закрытых ФЛП (после Киева). По открытию ФЛП регион на шестом месте в стране.

«Это тревожная тенденция, хотя сейчас она выравнивается во втором квартале. Но это очередной антирекорд, установленный за последний год», — сказал Чумак.

Читайте также: Что происходит на рынке труда Харькова после ударов БпЛА по бизнесу

Кроме обстрелов бизнеса, по его мнению, сказалось увеличение налогов — в частности, военного сбора.

«Я думаю, что это влияет комплексно. Не может только один фактор влиять. Потому и обстрелы, и повышение налогов, и удорожание логистики. Оно все влияет», — отметил глава Ассоциации частных работодателей.