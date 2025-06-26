У Харкові за ніч може бути знищено 500 робочих місць – Чумак

Російська терористична тактика “вибивання економічного потенціалу” в Харкові та області триває, констатує керівник ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак.

“Ми бачимо, що продовжується політика вибивання економічного потенціалу регіону та конкретно міста Харкова. За кожний “приліт“ – я намагаюся слідкувати, комунікуючи з бізнесами, які постраждали, скільки втрачено робочих місць – у нас може і 500 робочих місць за ніч бути знищено, і 100. Тобто десь у таких обсягах підприємства, які зупиняють роботу, втрачають робочі місця. І питання, як допомогти цим людям повернутися до своєї роботи, а для цього треба відновити те підприємство, яке було зруйноване. І я намагаюся говорити про це постійно, публічно. Про те, що 200-300 робочих місць за одну ніч ми можемо втратити після “прильотів”. Якщо брати великі підприємства, такі як “Омега”, “Дебант”. Якщо такі пару підприємств за ніч знищуються, то це точно 500 робочих місць у нас немає. Так, вони можуть з’явитися потім, але на момент завершення атаки їх немає“, – сказав Чумак у коментарі МГ “Об’єктив” під час відкриття хабу “Платформа сталого бізнесу”.

Він також зазначив, що в першому кварталі 2025 року Харківська область посіла сумне друге місце в Україні за кількістю закритих ФОПів (після Києва). За відкриттям ФОПів регіон на шостому місці в країні.

“Це тривожна тенденція, хоча зараз вона вирівнюється у другому кварталі. Але це черговий антирекорд, встановлений за останній рік”, – сказав Чумак.

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Крім обстрілів бізнесу, на його думку, далося взнаки збільшення податків – зокрема, військового збору.

“Я думаю, що це комплексно впливає. Не може тільки один фактор впливати. Тому й обстріли, й підвищення податків, і здорожчання логістики. Воно все впливає”, – зазначив голова Асоціації приватних роботодавців.