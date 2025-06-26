Для відновлення бізнесу в Харкові планують видавати гранти (відео)

Після весняних авіаударів по підприємствах у Харкові задумалися над механізмом допомоги бізнесу з боку держави. Про те, що він потрібний, підприємці говорять уже третій рік.

“Після того, як почали звертатися підприємці, які постраждали, ми зрозуміли, що на сьогодні дієвого механізму відновлення бізнесу, який би підтримувався державою, немає. Тому разом з обласною військовою адміністрацією ми зараз напрацюємо конкретні нормативні пропозиції щодо ініціювання гранту на відновлення для прифронтових територій. Сьогодні робочі пропозиції, які у нас є, – це збереження штату працівників і, відповідно, залежно від кількості працівників, має змінюватися і максимальний розмір такого гранту. Тобто ми говоримо не про створення нових робочих місць, а про збереження наявних на умовах надання державної підтримки”, — розповів про ініціативу кореспондентці МГ ​​”Об’єктив” директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Він зазначив, що зараз Центр зайнятості також може допомогти постраждалому бізнесу, але не у відновленні.

“У нас є грант на власну справу на 500 тисяч, який передбачає створення двох робочих місць. Грант на перероблення, де можна купити обладнання до 8 мільйонів гривень. Також ми можемо надати компенсацію по частковому безробіттю, тобто коли працівників можуть відправити на неповний робочий день, а ми компенсуємо частину заробітних плат. Але на цьому наші механізми підтримки вичерпані”, – перелічив директор обласного центру зайнятості.

Щодо нового виду грантів, який ініціюють харків’яни, то, за задумом, він дозволятиме бізнесу відновити виробничі потужності.

“Розробляємо й механізм надання можливостей або приміщень в оренду, або довгострокової оренди, або купівлі на пільгових умовах. Тому що, що потрібно бізнесу? Ось зруйнувалося все. Потрібно приміщення, де можна вести бізнес, і обладнання, на якому потрібно такий бізнес вести. Тому що будувати – це теж час. А бізнес, він, знаєте, інколи не має такого часу. Уже є контракти, є замовлення. Якщо ти вийдеш з ринку, можна й не повернутися. Тому оперативне реагування передбачає з одного боку програму – або в межах цієї, або окрему програму – щодо надання приміщень. Це можуть бути приватні приміщення, на якихось умовах. Але ми сьогодні говоримо про приміщення державної або комунальної власності. І, відповідно, говоримо про можливість гранту на відновлення обладнання”, – пояснив Котуков.

За його словами, ініціативу вже обговорили з представниками Мінекономіки та Верховної Ради та отримали принципову підтримку.

“Ми опрацюємо, підтримуємо, тільки формалізуйте це”, – переказав реакцію, отриману з Києва, директор центру зайнятості та наголосив, що для прифронтових територій механізм відновлення бізнесу має бути обов’язково.

На запитання, чому такий механізм не передбачили раніше, Котуков відреагував так: “Ніколи не пізно підтримувати один одного. Ніколи не пізно розробляти щось нове. Ти не можеш заздалегідь усього знати. Але головне – шлях і рух у заданому напрямку. Якщо є рух, який спрямований на надання допомоги, то я думаю, що він призведе до конкретних результатів”.