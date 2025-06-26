Для восстановления бизнеса в Харькове планируют выдавать гранты (видео)

После весенних авиаударов по предприятиям в Харькове задумались над механизмом помощи бизнесу со стороны государства. О том, что подобное необходимо, предприниматели говорят уже третий год.

«После того, как начали обращаться пострадавшие предприниматели, мы поняли, что на сегодняшня действенного механизма восстановления бизнеса, который бы поддерживался государством, нет. Поэтому вместе с областной военной администрацией мы сейчас наработаем конкретные нормативные предложения по инициированию гранта на восстановление для прифронтовых территорий. Сегодня имеющиеся у нас рабочие предложения — это сохранение штата работников и, соответственно, в зависимости от количества работников, должен изменяться и максимальный размер гранта. То есть мы говорим не о создании новых рабочих мест, а о сохранении существующих на условиях предоставления государственной поддержки», — рассказал об инициативе корреспонденту МГ «Объектив» директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Он отметил, что сейчас Центр занятости также может помочь пострадавшему бизнесу, но не в восстановлении.

«У нас есть грант на собственное дело на 500 тысяч, предусматривающий создание двух рабочих мест. Грант на переработку, где можно купить оборудование до 8 миллионов гривен. Также мы можем предоставить компенсацию по частичной безработице, то есть, когда сотрудников могут отправить на неполный рабочий день, а мы компенсируем часть заработных плат. Но на этом наши механизмы поддержки исчерпаны», — перечислил директор областного центра занятости.

Что касается нового вида грантов, который инициируют харьковчане, то, по замыслу, он будет позволять бизнесу восстановить производственные мощности.

«Разрабатываем механизм предоставления либо помещений в аренду, либо долгосрочной аренды, либо покупки на льготных условиях. Потому что, что нужно бизнесу? Вот разрушилось все. Нужно помещение, где можно вести бизнес, и оборудование, на котором нужно вести такой бизнес. Потому что строить – это тоже время. А бизнес, у него, знаете, иногда нет времени. Есть уже контракты, есть заказ. Если выйдешь с рынка, можно и не вернуться. Поэтому оперативное реагирование, оно предполагает с одной стороны либо в пределах этой, либо отдельную программу по предоставлению помещений. Это могут быть частные помещения, на каких-либо условиях. Но мы сегодня говорим о помещениях государственной или коммунальной собственности. И, соответственно, говорим о возможности гранта на восстановление оборудования», — объяснил Котуков.

По его словам, инициативу уже обсудили с представителями Минэкономики и Верховной Рады и получили принципиальную поддержку.

«Мы проработаем, поддерживаем, только формализуйте это», — пересказал реакцию, полученную из Киева, директор центра занятости и подчеркнул, что для прифронтовых территорий механизм восстановления бизнеса должен быть обязательно.

На вопрос, почему такой механизм не предусмотрели раньше, Котуков отреагировал так: «Никогда не поздно поддерживать друг друга. Никогда не поздно разрабатывать что-нибудь новое. Ты не можешь заранее всего знать. Но главное – путь и движение в заданном направлении. Если есть движение, направленное на оказание помощи, то я думаю, что оно приведет к конкретным результатам».