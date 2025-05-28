Получается, мне бороться самому — директор разбитого предприятия в Васищево

По предприятию «Харьков Химпром» в Васищево минувшей ночью ударили девять «Шахедов». Директор Александр Тимофеев рассказал МГ «Объектив» о том, что не хочет вывозить производство.

«Мы уже в 2022-м году релоцировали часть оборудования. Часть оставили в Харькове, чтобы дать людям работу, чтобы платить налоги в Харьковской области. У меня же половина из Харькова приезжают в Васищево, а половина местные. Мы принципиально не перевозили часть оборудования, потому что хотели, чтобы здесь люди работали, получали зарплату, платили налоги. Сейчас у нас остро становится вопрос: а что нам делать дальше? Оставаться здесь и пытаться дальше работать, или переносить оборудование, которое осталось, дальше — на Закарпатье. Если мы релоцируемся дальше, то 120 человек, которые сейчас работают на «Харьков Химпроме» останутся без зарплаты, без работы», — делится своими непростыми размышлениями Тимофеев.

Он признается: и сам, и его партнеры еще находятся в состоянии шока.

«Я приехал сегодня в два часа ночи, когда все пылало и когда работали наши доблестные ГСЧС Харьковской области. Низкий поклон ребятам, потому что если бы они не приехали своевременно, не выполнили свой долг профессионально, у меня вообще бы ничего не осталось. Они спасли некоторые помещения, часть оборудования, поэтому низкий поклон. Понятно, что я нахожусь в неком шоке, находятся в шоке и мои партнеры. Мы не можем сейчас оценить, остаться или переезжать. Будем уже потом обговаривать и решать эти вопросы. Но без поддержки государства какой-то… Сейчас же страхования рисков нет, то есть мы сейчас оставлены… Частное предприятие «Харьков Химпром», который 20 лет выпускает качественную тару в Украине, является лидером, экспертом, является экспортером… Мы остались один на один (с бедой — Ред.) Насколько у нас хватит финансов, финансовой подушки – столько мы продержимся. Если не хватит — все, накрылись наши дела», — рассуждает бизнесмен.

Хотя уничтожением бизнеса он шокирован, все же признается — «прилеты» не было совершенной неожиданностью. Накануне россияне уже били по Васищево — по соседнему предприятию «Омега».

«Поэтому это было ожидаемо. Я, конечно, мечтал, что не прилетит, но думал, что прилетит, потому что начался террор против гражданского населения. Они просто уничтожают предприятия, чтобы люди не могли работать, чтобы у них не было денег, чтобы они не могли жить в Харьковской области, в этой местности. Это идет террор против населения», — подчеркивает Александр Тимофеев.

Во время разговора он несколько раз упоминает: будет обсуждать релокацию со своими бизнес-партнерами. Но сам уезжать из Харьковской области не хочет.

«Я всегда говорю, что Харьков в моем ДНК, я хочу оставаться здесь и работать. Ко мне сегодня подходили все — спрашивали: «Что будет дальше?» Я говорю: «Ребята, спокойно работаем. Давайте, разбираем завалы. Женщины плакали, когда убирали помещение». Я хочу остаться, но, чтобы остаться, нам нужна помощь», — признает директор ТОВ.

При этом на финансы от государства особенно не надеется. Размышляет о вероятном участии в восстановлении американских или европейских доноров. Что же касается господдержки, то Тимофеев повторяет ту же мысль, которую уже неоднократно до него высказывали представители харьковского бизнеса: условия работы и налогообложения не могут быть одинаковыми для предприятий в прифронтовой Харьковской области и тыловых регионах страны.

«Знаете, как мы говорим на встречах: равные условия для неравных. Ну, мы не в равных условиях. Я не могу конкурировать сейчас с тернопольскими компаниями, с киевскими компаниями. Я в таких условиях. Сейчас я пострадал — и мне получается бороться самому. Если не будет какой-то помощи, не будет каких-то экономических преференций. Допустим, даже, чтобы немножко мы раскачались. Мы просто станем, посмотрим друг на друга, закроем предприятие. И дальше будем чем-то заниматься», — подытожил Тимофеев.

Напомним, ночью с 27 на 28 мая российские беспилотники атаковали пригород Харькова. В областном центре слышали взрывы. Впоследствии выяснилось: прилетело по поселкам Васищево и Безлюдовка. Также под ударом этой ночью был Эсхар. Харьковская областная прокуратура сообщила: самый массированный налет был на Васищево. За полчаса по гражданскому предприятию в поселке ударили по меньшей мере девять беспилотников. На месте возник масштабный пожар, повреждены склады, уничтожена продукция. Пострадали трое сотрудников.