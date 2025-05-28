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Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ

Общество 08:04   28.05.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:55

ISW: россияне продвинулись в Волчанске и возле Каменки, их ДРГ перешла границу в районе Строевки

Так, о продвижении россиян в Волчанске свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 26 мая, пишет американский Институт изучения войны.

Недавнее продвижение войск РФ к северу от села Каменка Двуречанской громады подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 27 мая. В то же время заявление российского милблогера о якобы продвижении войск РФ на северо-восток от Каменки ISW не подтверждает.

Дополнительные геолокационные кадры от 27 мая указывают на то, что российские силы недавно пересекли международную границу в северо-восточной части Строевки, информируют представители Института.

«По оценкам ISW, российская диверсионно-разведывательная группа, вероятно, пересекла границу в районе Строевки, и непонятно, удерживают ли российские войска устойчивые позиции в этом районе… По сообщениям, вблизи Строевки работают операторы беспилотников чеченского добровольческого батальона «Шейх Мансур», — пишут аналитики.

7:20

Восемь пострадавших от ночной атаки БпЛА на Харьковщину — под ударами были поселки Васищево и Эсхар

В 00:49 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что несколько взрывов, которые слышали харьковчане, прозвучали в пригороде.

После взрывы продолжились и продолжались как минимум до 1:40. В 2:52 начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях воздушной атаки.

В поселке Васищево пострадали мужчины 51, 43 и 59 лет, а также 4-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс. В Эсхаре пострадали 63-летний и 80-летний мужчины, и 63-летняя и 71-летняя женщины.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 08:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".