Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 28 мая сообщило последствиях ударов российских БпЛА по Васищево, Безлюдовке и Эсхару. Есть погибший и пострадавшие.
«В ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие. К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще семь, из которых один ребенок, пострадали», — проинформировали спасатели.
По данным ГСЧС, на местах «прилетов» возникли три пожара. Самый масштабный — в Васищево. Там горел производственный цех предприятия и склады на площади 1580 кв. м. В соседней Безлюдовке также были попадания БпЛА — на открытой местности. Горела тысяча квадратных метров сухостоя. В Эсхаре российский беспилотник ударил в жилую двухэтажку.
«К ликвидации последствий российской атаки привлекалось более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС, в т.ч. пиротехнический расчет, пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево», — уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧСУ.
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В ГУ Нацполиции уточнили: враг атаковал беспилотниками «Герань-2». Напомним, взрывы ночью слышали в Харькове. В 00:49 мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был пригород. Следом начальник ХОВА Олег Синегуов уточнил: в поселке Васищево пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка, в Эсхаре — погиб 85-летний мужчина, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: безлюдовка, БПЛА, васищево, ГСЧС, загиблий, новости Харькова, пострадавшие, прилеты, шахеды, эсхар;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 09:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 28 мая сообщило последствиях ударов российских БпЛА по Васищево, Безлюдовке и Эсхару. Есть погибший и пострадавшие".