Live
  • Ср 28.05.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.68
  • EUR 47.31

Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹

Происшествия 09:54   28.05.2025
Оксана Горун
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 28 мая сообщило последствиях ударов российских БпЛА по Васищево, Безлюдовке и Эсхару. Есть погибший и пострадавшие.

«В ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие. К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще семь, из которых один ребенок, пострадали», — проинформировали спасатели.

По данным ГСЧС, на местах «прилетов» возникли три пожара. Самый масштабный — в Васищево. Там горел производственный цех предприятия и склады на площади 1580 кв. м. В соседней Безлюдовке также были попадания БпЛА — на открытой местности. Горела тысяча квадратных метров сухостоя. В Эсхаре российский беспилотник ударил в жилую двухэтажку.

«К ликвидации последствий российской атаки привлекалось более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС, в т.ч. пиротехнический расчет, пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево», — уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧСУ.

пожар в Васищево 28 мая 2025 2

Читайте также: Пожар, возникший в пригороде Харькова из-за атаки БпЛА, гасили более суток 📹

В ГУ Нацполиции уточнили: враг атаковал беспилотниками «Герань-2». Напомним, взрывы ночью слышали в Харькове. В 00:49 мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был пригород. Следом начальник ХОВА Олег Синегуов уточнил: в поселке Васищево пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка, в Эсхаре — погиб 85-летний мужчина, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет.

пожар в Васищево 28 мая 2025 3

Автор: Оксана Горун
Популярно
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
27.05.2025, 09:17
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ
28.05.2025, 09:05
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
28.05.2025, 08:57
Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории
28.05.2025, 06:00
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
28.05.2025, 09:54

Новости по теме:

07:47
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
13:42
«Идей множество»: как в Безлюдовке помогают выжить в сложное время
09:33
На Безлюдовке запретили купаться: проводят рейды
22:16
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
18:30
Купальный сезон на Харьковщине: отдыхать у воды этим летом — не рекомендуют

Вы читали новость: «Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 09:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 28 мая сообщило последствиях ударов российских БпЛА по Васищево, Безлюдовке и Эсхару. Есть погибший и пострадавшие".