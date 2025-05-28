Восемь пострадавших от ночной атаки БпЛА на Харьковщину: где гремели взрывы
Под атакой российских беспилотников в ночь на 28 мая были поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады.
В 00:49 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что взрывы, которые слышали харьковчане, прогремели в пригороде.
После взрывы не стихли и продолжались по меньшей мере до 1:40. В 2:52 начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях воздушной атаки.
В поселке Васищево пострадали мужчины 51, 43 и 59 лет, а также 4-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс. В Эсхаре пострадали 63-летний и 80-летний мужчины, и 63-летняя и 71-летняя женщины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 07:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под атакой российских беспилотников в ночь на 28 мая были поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады.".