Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине

Россияне повредили служебный автомобиль полиции, сообщила Харьковская областная прокуратура.

27 мая около 10:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску. Повреждены более полусотни домовладений. По предварительным данным, россияне использовали ФАБ-500 из УМПК.

Также сегодня около 16:30 российские FPV-дроны ударили по селу Приколотное Купянского района. Поврежден дом и служебный автомобиль полиции.