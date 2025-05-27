Live
  • Вт 27.05.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.57
  • EUR 47.3

Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине

Происшествия 21:29   27.05.2025
Оксана Якушко
Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине

Россияне повредили служебный автомобиль полиции, сообщила Харьковская областная прокуратура.

27 мая около 10:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску. Повреждены более полусотни домовладений. По предварительным данным, россияне использовали ФАБ-500 из УМПК.

Также сегодня около 16:30 российские FPV-дроны ударили по селу Приколотное Купянского района. Поврежден дом и служебный автомобиль полиции.

Читайте также: Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40
Что будет с «Харьковводоканалом» в Харькове
Что будет с «Харьковводоканалом» в Харькове
27.05.2025, 17:44
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации вдоль границ Харьковщины и Сумщины
26.05.2025, 10:03
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
Новости Харькова — главное 27 мая: Синегубов рассказал о ситуации на границе
27.05.2025, 16:50
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
В электричке на Харьковщине избили мужчину, он умер в больнице – полиция
27.05.2025, 16:25
Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине
Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине
27.05.2025, 21:29

Новости по теме:

11:07
Прилет FPV в Харьков: чем эти дроны опасней «привычных», рассказал Синегубов
10:31
Что не делают для обороны на Харьковщине — Коваленко предупредил об угрозе
09:37
На Харьковщине находят российские FPV-дроны, которые не сдетонировали (видео)
11:27
На Харьковщине FPV-дрон убил полицейского
09:14
Российский FPV-дрон долетел до Харькова — Доник: как это возможно

Вы читали новость: «Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 21:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повредили служебный автомобиль полиции, сообщила Харьковская областная прокуратура.".