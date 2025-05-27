Россияне ударили ФАБ-500 и FPV-дронами по Харьковщине
Россияне повредили служебный автомобиль полиции, сообщила Харьковская областная прокуратура.
27 мая около 10:00 россияне нанесли авиаудар по Купянску. Повреждены более полусотни домовладений. По предварительным данным, россияне использовали ФАБ-500 из УМПК.
Также сегодня около 16:30 российские FPV-дроны ударили по селу Приколотное Купянского района. Поврежден дом и служебный автомобиль полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, купянск, ФАБ-500, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 21:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повредили служебный автомобиль полиции, сообщила Харьковская областная прокуратура.".