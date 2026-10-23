Обещал фиктивное обучение и отсрочку за $7000: подозревают харьковчанина

В Харькове задержали 53-летнего предпринимателя. Следствие считает, что он обещал знакомому организовать фиктивную учебу и помочь с отсрочкой от мобилизации за 7000 тысяч долларов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурант убеждал, что имеет связи среди руководства заведения профессионально-технического образования и чиновников районного ТЦК.

«Делок заверил мужчину, что тот будет только формально считаться без фактического посещения занятий. Потом он направил «студенту» справку о его зачислении в учебное заведение и потребовал срочную оплату», — отметили правоохранители.

Установлено, что предприниматель получил первую часть – 4000 долларов, их заказчик оставил в пункте обмена валют.

«Потом он позвонил мужчине и потребовал оставшуюся сумму, угрожая, что без передачи средств дальнейшее обучение и оформление отсрочки будет невозможным. 21 октября после личного сопровождения «клиента» в здание районного ТЦК для подачи заявления делок получил еще 3000 долларов», — рассказали в прокуратуре.

Тогда его и задержали. Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).