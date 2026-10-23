Обіцяв фіктивне навчання і відстрочку за $7000: підозрюють харків’янина

У Харкові затримали 53-річного підприємця. Слідство вважає, що він обіцяв знайомому організувати фіктивне навчання та допомогти з відстрочкою від мобілізації за 7000 тисяч доларів.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, фігурант переконував, що має зв’язки серед керівництва закладу професійно-технічної освіти та посадовців районного ТЦК.

«Ділок запевнив чоловіка, що той лише формально рахуватиметься здобувачем освіти без фактичного відвідування занять. Згодом він надіслав «студенту» довідку про його зарахування до навчального закладу та поставив вимогу про термінову оплату», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що підприємець отримав першу частину – 4000 доларів, їх замовник лишив у пункті обміну валют.

“Надалі він зателефонував чоловіку та почав вимагати решту суми, погрожуючи, що без передачі коштів подальше навчання та оформлення відстрочки буде неможливим. 21 жовтня після особистого супроводу «клієнта» до будівлі районного ТЦК для подачі заяви ділок отримав ще 3000 доларів”, – розповіли у прокуратурі.

Тоді його і затримали. Чоловіку повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).