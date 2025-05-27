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Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса

Общество 13:40   27.05.2025
Виктория Яковенко
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса

Холодной воды не будет в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 9:00 до 19:00 28 мая.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». Там объяснили, что отключение будет в связи с проведением планово-предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции с целью подготовки сооружений к работе в осенне-зимний период.

По данным «Харьковводоканала», на время работ воды не будет в:

Индустриальном районе, ограниченном ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Лазурным, ул. Зеленодольской, ул. Немировской, ул. Днестровской, поселком Новозападным, а также поселком Затишье;

Немышлянском районе, ограниченном ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, ул. Ясеневой, просп. Тракторостроителей, просп. Героев Харькова, ул. Харьковских Дивизий, поселком Новозападным;

В Слободском районе, ограниченном ул. Каденюка, просп. Петра Григоренко, ул. Байрона, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских дивизий до ул. Каденюк.

Во время работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами по адресам: перекресток пр. Героев Харькова и ул. Ощепочная, пр. Героев Харькова, 252-В – пр. Героев Харькова, 254-В, ул. Северина Потоцкого, 32, ул. Библика, 2-Д, бульвар Жасминовой, 5, ул. Байрона, 179.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодной воды не будет в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 9:00 до 19:00 28 мая.".