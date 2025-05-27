Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе

Мэр Игорь Терехов в недельной сводке об обстрелах 26 мая указал среди прилетевшего в Харьков ракету ПВО (RIM-7). О ракетном ударе мэр сообщал 22 мая, а в ХОВА отметили, что это был не удар, а «воздушный бой».

Ранее о падении в Харькове элементов ракет ПВО RIM-7 не информировали. По данным информагентства Минобороны Украины «Армия Inform», такие ракеты впервые вошли в пакет помощи, который США выделили Украине, еще в начале 2023 года. Ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») обычно используют для защиты кораблей. Подобное оружие может сбивать как крылатые ракеты, так и вертолеты с самолетами.

«RIM-7 Sea Sparrow – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х на базе ракеты класса «воздух – воздух» AIM-7 Sparrow, принятая на вооружение в 1976 году. Производилась Raytheon. Масса ракеты ~230 кг, длина – 3,64 м, диаметр – 203 мм, размах крыльев – 1,02 м. Минимальная дальность выстрела – 1,5 км, максимальная – 20-30 км, высота поражения – от 6 м до 15 240 м. Масса боевой части – 40,5 кг, скорость полета – > 3,5 Мах. Стоимость $165 400″, — сообщили в «Армия Inform».

«Эта управляемая ракета в первую очередь предназначена для установки на корабле. До сих пор единственной страной, имеющей эту ракету для запуска из наземных установок, был Тайвань, использующий это вооружение как часть системы Skyguard – пятьсот таких ракет страна получила на вооружение еще в 1991 году», – рассказал военный эксперт Сергей Згурец, директор компании Defense Express.

При передаче Украине RIM-7 специалисты отмечали, что это хорошая новость. Подобных ракет немало на складах НАТО. А ЗРК «Sea Sparrow» различных модификаций — один из наиболее массовых зенитных комплексов стран НАТО.