Российский FPV-дрон долетел до Харькова — Доник: как это возможно

Днем 20 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе — «прилет» неустановленного БпЛА в лесополосе. Утром 21 мая начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке также не уточнил тип беспилотника.

Известный военный волонтер Роман Доник заявил, что до Харькова долетел российский FPV-дрон, чего ранее ни разу не фиксировали.

«Вражеский FPV-дрон с РПГшной головой над Харьковом, это о том, была ли целесообразность переносить действия на территорию врага. Городу снова выиграли немного времени очень дорогой ценой. Кто и как воспользовался этим временем, другой вопрос», — написал Доник.

Ранее украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщал, что FPV-дроны на Донбассе уже научились преодолевать дистанции до 40 км. Он описал несколько предположений того, как это возможно.

«Дрон-матка, которая в режиме дежурства висит в воздухе на высоте, недостижимой для ПЗРК или других средств ПВО, и выпускает FPV-дроны на оптоволокне. Улучшенный вариант так называемых «крылатых FPV-дронов» типа «Молния», устойчивый к РЭБ. Это может быть и новый российский беспилотник «Тювик». Он якобы оснащен передовой системой самонаведения на финальном участке траектории полета и имеет улучшенный иммунитет к РЭБ. Дальность его полета более 30 км», — писал Цаплиенко 18 мая.

К проблеме «охоты» российских дронов на мирных жителей в прифронтовых городах привлекал внимание заместитель комбата 3-й ОШБр Максим Жорин. Бригада воюет, в том числе, на Харьковщине — на Боровском направлении.

Конкретно о Харькове речь не шла. Но в целом Жорин предупреждал о необходимости защищать дороги антидроновыми сетками и выделять на эти цели средства местных бюджетов.