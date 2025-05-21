Российский FPV-дрон долетел до Харькова — Доник: как это возможно
Днем 20 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе — «прилет» неустановленного БпЛА в лесополосе. Утром 21 мая начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке также не уточнил тип беспилотника.
Известный военный волонтер Роман Доник заявил, что до Харькова долетел российский FPV-дрон, чего ранее ни разу не фиксировали.
«Вражеский FPV-дрон с РПГшной головой над Харьковом, это о том, была ли целесообразность переносить действия на территорию врага. Городу снова выиграли немного времени очень дорогой ценой. Кто и как воспользовался этим временем, другой вопрос», — написал Доник.
Ранее украинский военкор Андрей Цаплиенко сообщал, что FPV-дроны на Донбассе уже научились преодолевать дистанции до 40 км. Он описал несколько предположений того, как это возможно.
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«Дрон-матка, которая в режиме дежурства висит в воздухе на высоте, недостижимой для ПЗРК или других средств ПВО, и выпускает FPV-дроны на оптоволокне. Улучшенный вариант так называемых «крылатых FPV-дронов» типа «Молния», устойчивый к РЭБ. Это может быть и новый российский беспилотник «Тювик». Он якобы оснащен передовой системой самонаведения на финальном участке траектории полета и имеет улучшенный иммунитет к РЭБ. Дальность его полета более 30 км», — писал Цаплиенко 18 мая.
К проблеме «охоты» российских дронов на мирных жителей в прифронтовых городах привлекал внимание заместитель комбата 3-й ОШБр Максим Жорин. Бригада воюет, в том числе, на Харьковщине — на Боровском направлении.
Конкретно о Харькове речь не шла. Но в целом Жорин предупреждал о необходимости защищать дороги антидроновыми сетками и выделять на эти цели средства местных бюджетов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, доник, жорин, новости Харькова, опасность, Цаплиенко;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 20 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе — «прилет» неустановленного БпЛА в лесополосе. Утром 21 мая ХОВА в сводке также не уточнила тип беспилотника".