Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 мая сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки.
«В результате обстрелов в г. Купянск пострадали 72-летняя, 69-летняя и 55-летняя женщины; в с. Мирное Кондрашовской громады получил ранения 57-летний мужчина, в с. Нечволодовка пострадала 58-летняя женщина; в пос. Боровая пострадала 26-летняя женщина», — перечислил Синегубов.
Еще одна женщина, в Волчанской громаде, пострадала, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
В течение суток один российский дрон ударил по Харькову — по Шевченковскому району. Его тип еще не установили.
В целом враг атаковал регион семью БпЛА «Герань-2» («Шахед»), двумя FPV-дронами, двумя БпЛА неизвестного типа, а также скинул четыре корректируемые авиабомбы.
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«В Купянском районе повреждено шесть частных домов, два хозяйственные сооружения, разрушены два дома. В Харьковском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие», — проинформировал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 мая сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки".