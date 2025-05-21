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Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:42   21.05.2025
Оксана Горун
Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 мая сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки.

«В результате обстрелов в г. Купянск пострадали 72-летняя, 69-летняя и 55-летняя женщины; в с. Мирное Кондрашовской громады получил ранения 57-летний мужчина, в с. Нечволодовка пострадала 58-летняя женщина; в пос. Боровая пострадала 26-летняя женщина», — перечислил Синегубов.

Еще одна женщина, в Волчанской громаде, пострадала, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

В течение суток один российский дрон ударил по Харькову — по Шевченковскому району. Его тип еще не установили.

В целом враг атаковал регион семью БпЛА «Герань-2» («Шахед»), двумя FPV-дронами, двумя БпЛА неизвестного типа, а также скинул четыре корректируемые авиабомбы.

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«В Купянском районе повреждено шесть частных домов, два хозяйственные сооружения, разрушены два дома. В Харьковском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие», — проинформировал начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 мая сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки".