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В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова

Происшествия 13:29   20.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Днем 20 мая в лесополосе Шевченковского района Харькова зафиксировали «прилет» неустановленного БпЛА.

Последствия уточняются, написал мэр города Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 20 мая в лесополосе Шевченковского района Харькова зафиксировали «прилет» неустановленного БпЛА.".