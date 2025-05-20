В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Днем 20 мая в лесополосе Шевченковского района Харькова зафиксировали «прилет» неустановленного БпЛА.
Последствия уточняются, написал мэр города Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 20 мая в лесополосе Шевченковского района Харькова зафиксировали «прилет» неустановленного БпЛА.".