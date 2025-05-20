Смерть в РТЦК Харькова: что показали вскрытие и видеозаписи, сообщили в НПУ

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь рассказал предварительные данные расследования смерти мужчины 12 мая на территории РТЦК и СП в Харькове.

«На место сразу прибыла следственно-оперативная группа, провела осмотр места происшествия, опросил очевидцев, свидетелей и изъяла видеозаписи с камер наблюдения, которые функционировали на территории РТЦК и СП и в помещении. Хочу сказать, что, несмотря на различные манипуляции, при проведении вскрытия трупа погибшего не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, не характерных для падения с высоты 3-го этажа. Сейчас еще судебная экспертиза продолжается, но предварительные результаты вскрытия нам уже известны», — сказал Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

Он отметил, что НПУ расследует уголовное производство по факту самоубийства.

«Однако в процессе проведения досудебного расследования возникает вопрос о законности пребывания этого лица в РТЦК и СП. Поэтому соответствующие материалы были направлены в ГБР», – уточнил Токарь.

Он добавил, что правоохранители уже обработали видеозаписи.

«Мы не видим никаких сведений о том, что личность довели до самоубийства. Но хочу сказать, что такие намерения у человека были. Следователями изучен ряд публикаций, выставленных членами кружка велосипедистов, в котором покойный находился. И там есть определенные публикации, где он отмечал, что ни в коем случае не поддерживает эту войну, не донатит, и ни в коем случае не пойдет воевать, смерти он не боится. И если так сложится, что ему придется брать в руки оружие и воевать, то ему лучше покончить жизнь самоубийством», – рассказал начальник облуправления НПУ.

Напомним, на территории одного из районных ТЦК в Харькове 12 мая умер мужчина. А официально об этом сообщили 18 мая. Сначала в ГУ Нацполиции в Харьковской области, а затем – в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки. В обоих ведомствах заявили: мужчина, предварительно, совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа. Но этим публикациям предшествовал резонанс в соцсетях, поднятый товарищами Алексеем.

Товарищи мужчины выдвигают версии – что могло произойти. Приятель по туризму, который одним из первых сообщил в сети о случившемся, рассказал, каким был Алексей. В самоубийство он не верит. МГ «Объектив» ознакомилась с одними из последних сообщений Алексея, а также пообщалась с правозащитником, оценившим перспективы установления истины.