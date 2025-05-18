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Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция

Происшествия 11:55   18.05.2025
Елена Нагорная
Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция Фото: Нацполиция

На территории одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки в Харькове 12 мая умер мужчина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что выясняют обстоятельства.

«Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты», — говорится в публикации.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «самоубийство». Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.

В пресс-службе облуправления Нацполиции на вопрос журналистов уточнили, что мужчина был доставлен в терцентр для установления личности.

Ранее в сети появилась информация о смерти велосипедиста на территории Шевченковского РТЦК и СП.


Сториз kalisten_vasilyev/Instagram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки 12 мая умер мужчина.".