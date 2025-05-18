Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция
На территории одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки в Харькове 12 мая умер мужчина.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что выясняют обстоятельства.
«Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты», — говорится в публикации.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «самоубийство». Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.
В пресс-службе облуправления Нацполиции на вопрос журналистов уточнили, что мужчина был доставлен в терцентр для установления личности.
Ранее в сети появилась информация о смерти велосипедиста на территории Шевченковского РТЦК и СП.
Сториз kalisten_vasilyev/Instagram
Читайте также: Избиение учителя в Харькове: сотрудник ТЦК отстранен, понесет ли он наказание
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, самоубийство, Харьковский ОТЦК;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 11:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки 12 мая умер мужчина.".