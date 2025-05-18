Мужчина покончил с собой в РТЦК в Харькове, выпрыгнув из окна — полиция

На территории одного из районных терцентров комплектования и социальной поддержки в Харькове 12 мая умер мужчина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что выясняют обстоятельства.

«Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты», — говорится в публикации.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «самоубийство». Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается.

В пресс-службе облуправления Нацполиции на вопрос журналистов уточнили, что мужчина был доставлен в терцентр для установления личности.

Ранее в сети появилась информация о смерти велосипедиста на территории Шевченковского РТЦК и СП.



Сториз kalisten_vasilyev/Instagram