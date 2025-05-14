Избиение учителя в Харькове: сотрудник ТЦК отстранен, понесет ли он наказание

После избиения учителя истории, прав человека и «Защиты Отечества» в Харькове военнослужащим ТЦК полиция открыла дело по статье «хулиганство», а в ОТЦК заявили, что отстранили своего сотрудника от оповещения.

Пресс-секретарь Харьковского ОТЦК и СП Елена Родина в комментарии «Укринформу» подтвердила, что мужчина в военной форме на видео действительно является сотрудником центра комплектования и в тот день действовал на определенном маршруте группы оповещения, сейчас он отстранен.

«Назначено служебное расследование и оно еще продолжается. Конечно, он сейчас не выполняет обязанностей по оповещению граждан. Мы осуждаем поведение военнослужащего, так не должно быть, что бы ни происходило, что бы ему ни сказали. Мы также понимаем, что это военнослужащий с фронта, и просто так он такого бы не сделал, хотя это, конечно же, не является нормой», — сказала Родина.

На уточнение, действительно ли указанный сотрудник ТЦК имеет боевой опыт, спикер ответила: «У меня данные — у него есть УБД (статус участника боевых действий — ред.)».

Адвокат Роман Лихачев в комментарии «Укринформу» предположил, что военнослужащий не понесет того наказания, которого ожидают в обществе.

«В любом преступлении с причинением вреда здоровью нужна медицинская экспертиза. Мы видим противоправные действия — по механизму замахивания кулаком, нанесения удара, но если не будет телесных повреждений, не будет уголовного производства вообще. Это о перспективе дела с точки зрения адвоката. По видео лично я вижу, что удары наносились таким образом и в такой участок тела, чтобы не оставалось синяков. Относительно квалификации. Полиция действует таким образом, будто бы не знает, что речь идет о военнослужащих. Насколько я понимаю, фигурируют «люди в военной форме», то есть это даже не военные, а «похожие на военных». И из тех дел, которые мне попадались, потом человека-фигуранта увольняют задним числом, или он оказывается представителем добровольческого формирования, поэтому полностью отпадает эта квалификация — нанесение телесных повреждений именно представителями военкоматов», — говорит Лихачев.

Он добавляет: если бы было четко установлено, что правонарушитель — военнослужащий ТЦК, уголовное производство должны были бы передать в Государственное бюро расследований.

«И здесь важна реакция руководства областного ТЦК (какую информацию они предоставят следователям — ред.) — был ли это точно определенный маршрут, была ли это группа оповещения, определенная должным образом, а не просто военнослужащие ТЦК, которые шли себе и у них внезапно возник личный конфликт с каким-то гражданином», — отметил адвокат.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.