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«Добровольно согласился поехать в РТЦК»: версия ОТЦК о смерти харьковчанина

Происшествия 14:26   18.05.2025
Елена Нагорная
«Добровольно согласился поехать в РТЦК»: версия ОТЦК о смерти харьковчанина Фото: rbc.ua

В областном ТЦК и СП прокомментировали смерть мужчины на территории одного из районных центров комплектования в Харькове 12 мая.

В ОТЦК отрицают информацию из сети о якобы убийстве гражданского на территории РТЦК.

«Во время осуществления мероприятий оповещения военнослужащими РТЦК совместно с сотрудниками Нацполиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов. Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. При этом гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было. Вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП. На место происшествия были вызваны правоохранители для проведения следственных действий», — говорится в публикации ОТЦК.

В ходе предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания, добавили в ведомстве.

Ранее в сети появилась информация о смерти велосипедиста на территории Шевченковского РТЦК и СП. В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что выясняют обстоятельства смерти мужчины на территории одного из РТЦК и СП в Харькове 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 14:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В областном ТЦК и СП прокомментировали смерть мужчины на территории одного из районных центров комплектования в Харькове 12 мая.".