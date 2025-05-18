Руководство РТЦК в Харькове, где умер мужчина, отстранили от обязанностей
Начальник одного из РТЦК и СП в Харькове, где 12 мая умер мужчина, а также его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования, сообщает оперативное командование «Восток».
«12 мая на территории РТЦК и СП в Харькове произошел трагический случай — погиб гражданский гражданин. Смерть наступила в результате падения из окна третьего этажа административного здания. Командующим войсками оперативного командования «Восток» назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому. Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования», — говорится в публикации.
Как отмечают в командовании, продолжаются следственные действия. Предварительный вывод следственно-оперативной группы после работы на месте происшествия — 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «самоубийство», материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников РТЦК и СП.
«По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения. В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности», — добавили в командовании.
Ранее в сети появилась информация о смерти велолюбителя Алексея на территории Шевченковского РТЦК и СП 12 мая. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на территории одного из РТЦК и СП в Харькове 12 мая умер мужчина. Предварительно установлено, что 39-летний гражданин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. В Харьковском областном ТЦК и СП опровергают заявления знакомых мужчины об убийстве.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, тцк, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник одного из РТЦК и СП в Харькове, где 12 мая умер мужчина, а также его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.".