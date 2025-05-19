Смерть велотуриста в РТЦК Харькова: все версии и комментарии адвоката (видео)

Товарищи мужчины, который 12 мая умер на территории РТЦК и СП в Харькове, строят версии — что могло произойти. Приятель по туризму, который одним из первых сообщил в сети о произошедшем, рассказал, каким был Алексей. В самоубийство он не верит. Тем временем в ГУ Нацполиции в Харьковской области не могут назвать дату задержания мужчины и в то же время не исключают переквалификацию дела после получения результатов экспертиз. МГ «Объектив» ознакомилась с одними из последних сообщений Алексея, а также пообщалась с правозащитником, который оценил перспективы установления истины.

На территории одного из районных ТЦК в Харькове 12 мая умер мужчина. А официально об этом сообщили 18 мая. Сначала в ГУ Нацполиции в Харьковской области, а следом — в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки. В обоих ведомствах заявили: мужчина, предварительно, совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа. Но этим публикациям предшествовал резонанс в соцсетях, который подняли товарищи Алексея.

Каким был Алексей

Последний велопоход Алексея был в начале мая. Товарищи знают его именно как организатора туристических поездок. Денег за это не брал. Был IT-специалистом, но пару лет без работы, аккаунтов в соцсетях не вел.

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Да, он был немножко нелюдимый, не носил с собой телефон. Когда я делал байдарки, он не давал мне свою фамилию. Это была также его позиция, как он говорил, я не холодильник, чтобы у меня был паспорт с номером.

Но в велочате Алексей был достаточно активным и делился своей позицией. В частности писал, что ни при каких обстоятельствах не присоединится к Силам обороны, но, подчеркивал, не из-за страха умереть, а по убеждениям.

из сообщения Алексея в велочате

Если бы гипотетически мне предложили контракт, в котором говорилось бы о том, что я служу, скажем, в Межигорье, точно не касаюсь оружия и занимаюсь лишь тем, что вкручиваю шурупчики в радиостанции; или второй вариант: пулю в лоб на месте — я бы выбрал второе…

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Да, он нарушал правила воинского учета, он этого не скрывал. Да, он не обновлял данные. Всего, что связано с документами, он пытался избежать. Только права, как я понимаю, у него были, и все. Он считал себя свободным человеком. Он говорил, что за все это мы будем отвечать там.

Предпоследняя встреча с представителями РТЦК

Как писал сам Алексей, он имел несколько встреч с представителями ТЦК. И о предпоследней также подробно рассказал в велочате.

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Он шел 8 мая по грунтовой дороге. Там было два гражданских автомобиля и один бусик с военными, из которых его тормознули. Попросили, чтобы он предоставил документы. Он документы принципиально не носил, это была его позиция. Его заломили, он не хотел идти, его затащили в бусик. Его доставили утром в ТЦК Шевченковского района.

И там, по словам Алексея, произошла драка. Якобы он сам получил несколько ударов в голову и рассек лицо одному из оппонентов, от которого в дальнейшем услышал угрозы. Ночь, также по словам Алексея, он провел в РТЦК.

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Утром 9-го к нему подошли, сказали, чтобы он прошел с ними на выход. У выхода спросили его фамилию. Он сказал, что у него нет фамилии. Ему ответили: «А, это он!» И просто выпустили из ТЦК, и он пошел домой.

Последняя встреча с военкомами и смерть на территории РТЦК

из публикации Харьковского ОТЦК и СП

При осуществлении мероприятий оповещения военнослужащими РТЦК и СП совместно с сотрудниками Нацполиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов. Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было.

Почему мужчину без документов повезли не в полицию, а в РТЦК — вопрос остается открытым.

Роман Лихачев, адвокат

Во-первых, закон не обязывает человека носить с собой документы. Есть законодательные акты, которые обязывают человека предъявлять документы. Это немножко разные вещи. В случае, если невозможно идентифицировать личность, то в этом случае вызывается полиция, и полиция доставляет человека непосредственно в райотдел полиции. Если исходить из того, что якобы он отказался и при этом протокола нет о задержании, то, значит, его не задерживали тогда. Если было применение силы, то в этом случае можно расценивать как незаконное лишение свободы лица. То есть если его принудительно задерживали или принудительно везли. По мнению РТЦК, якобы он добровольно к ним поехать захотел. Если они его задерживали все-таки, то это превышение полномочий — ст. 364 УКУ, и незаконное лишение свободы — ст. 146 УКУ. Все знают, что задерживать фактически по закону не могут, но задержание проводят все равно.

Когда Алексей во второй раз попал в РТЦК, достоверно неизвестно. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области журналистам дату не назвали. Лишь подтвердили, что заявление об исчезновении сына получили от матери Алексея 11 мая. К поискам присоединялась и девушка Анна.

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Звонили в морги, звонили в ТЦК, везде говорили, что с такими приметами нет. То есть они обращались в этот ТЦК, когда он там был, я так понимаю. А потом уже 13-го к матери пришли из полиции и сказали, чтобы она пошла на опознание тела. И это оказался он.

По данным Харьковского областного терцентра комплектования, мужчину без признаков жизни обнаружили на территории РТЦК вечером 12 мая.

из публикации ГУ Нацполиции в Харьковской области

Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Но я знаю, он писал, что когда вернулся после 9-го, у него была травма ноги, он хромал и болела челюсть, потому что ему туда ударили. Но я еще не очень верю, что с третьего этажа можно прыгать вниз головой и разбить голову так, чтобы потом надо было хоронить в гробу закрытом.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что квалифицировали дело как самоубийство и передали материалы в Государственное бюро расследований, чтобы там проверили действия сотрудников РТЦК. Однако представитель теруправления ГБР Александр Белка ответил «Объективу», что пока ведомство ничего не получало. В то же время на событие отреагировали в оперативном командовании «Восток».

из публикации оперативного командования «Восток»

Командующим войсками оперативного командования «Восток» назначено служебное расследование относительно действий военнослужащих во время трагического случая и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому. Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

Роман Лихачев, адвокат

По перспективам. Первое, насколько объективно дадут записи с видеокамер. Видео, оно в собственности ТЦК. Теоретически это видео может быть уничтожено или не работать, или вообще на нем отрезками что-то будет. Второй момент — установление свидетелей. Сколько война идет, обсуждается, что представители ТЦК должны носить бодикамеры. И только с бодикамерами общаться с людьми. Тогда все просто устанавливается. Не очень радостные перспективы.

Товарищи не верят в самоубийство

Андрей Васильев, товарищ Алексея, научный сотрудник

Мы сейчас хотим узнать, что на самом деле произошло. Если есть видео, чтобы мы могли его увидеть. Я сомневаюсь, что он упал, потому что самоубийство — это не по его мировоззрению, потому что он был против этого. Побег, нет, я также против этой версии. Он бы пытался не брать, он бы пытался не действовать, он бы отказывался от всего. Но убегать, он никогда не убегал. Я не знаю, что там произошло. Все может быть, может его довели до этого. Я не знаю, что нужно делать с человеком, чтобы он прыгнул, тем более с таким человеком. Я считаю, что это или какая-то драка, может, была и что-то случилось, или месть.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области ответили журналистам, что еще не получили результатов всех экспертиз. Если в ходе расследования установят обстоятельства доведения до самоубийства, дело могут переквалифицировать.

Роман Лихачев, адвокат

Доведение до самоубийства достаточно трудно доказать. То есть нужно конкретное лицо найти, которое доводило человека и фактически делало все, чтобы он выпрыгнул из окна. В чем всегда беда установления в полиции, в ТЦК. Потому что есть система, где все свидетели фактически из этой системы. Достаточно трудно найти объективных свидетелей, которые дадут показания.