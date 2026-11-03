Live
  • Вт 03.11.2026
  • Харьков  +7°С
  • USD 45.53
  • EUR 51.05

Десяток боев было за сутки на севере от Харькова – Генштаб

Украина 08:15   03.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Десяток боев было за сутки на севере от Харькова – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Утром 3 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев. Большинство из них зафиксировали на севере региона.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали десять раз около Избицкого, Графского, Волчанских Хуторов, Охримовки, Чугуновки и Амбарного.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма в районе Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 206 боевых столкновений. Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, во время которых сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8297 дронов-камикадзе и произвели 2491 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 61 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

Читайте также: В Харькове частично пропали горячая вода и отопление, задерживается метро

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
Взрывы в Харькове: город под комбинированной атакой, местами пропал свет
03.11.2026, 03:31
Как 3 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график
Как 3 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график
02.11.2026, 21:47
Оккупанты продвигаются, печальный рекорд обстрелов Харькова – итоги 2 ноября
Оккупанты продвигаются, печальный рекорд обстрелов Харькова – итоги 2 ноября
02.11.2026, 23:00
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
03.11.2026, 07:34
Маркировкой «Голубой щит» пометят более 150 объектов на Харьковщине: для чего
Маркировкой «Голубой щит» пометят более 150 объектов на Харьковщине: для чего
02.11.2026, 18:18
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
03.11.2026, 08:45

Новости по теме:

03.11.2026
Первые фото обстрелянной больницы в Харькове опубликовала прокуратура
03.11.2026
Часть электротранспорта не едет в городе после обстрела РФ
03.11.2026
Из-за удара по больнице в Харькове эвакуировали 226 пациентов, 62 пострадавших
03.11.2026
В Харькове частично пропали горячая вода и отопление, задерживается метро
02.11.2026
На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Десяток боев было за сутки на севере от Харькова – Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев. Большинство из них зафиксировали на севере региона.".