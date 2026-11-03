Десяток боев было за сутки на севере от Харькова – Генштаб

Утром 3 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев. Большинство из них зафиксировали на севере региона.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали десять раз около Избицкого, Графского, Волчанских Хуторов, Охримовки, Чугуновки и Амбарного.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма в районе Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 206 боевых столкновений. Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, во время которых сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8297 дронов-камикадзе и произвели 2491 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 61 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: