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Строят военные, но отчитываются главе ВГА — Доник о линиях обороны

Политика 11:30   17.05.2024
Роман Доник
волонтер
Строят военные, но отчитываются главе ВГА — Доник о линиях обороны

Даже те линии (обороны — Ред), которые строят военные, они строят из материалов, предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенных подрядчиками ВГА. И обычно техникой и топливом, предоставленными ВГА. Потому что средства не МО. И техники у бригад не хватает. И инженерных подразделений тоже. И вот тут как раз собака и порылась. И еще деталь – строят военные, но отчитываются главе ВГА. Контролировать должны чиновники ВГА. И комиссии, которые принимали эти объекты, тоже не с Луны завезли.

Автор: Роман Доник, волонтер
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже те линии (обороны — Ред), которые строят военные, они строят из материалов, предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенных подрядчиками ВГА. И…".