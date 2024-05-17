Строят военные, но отчитываются главе ВГА — Доник о линиях обороны
Даже те линии (обороны — Ред), которые строят военные, они строят из материалов, предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенных подрядчиками ВГА. И обычно техникой и топливом, предоставленными ВГА. Потому что средства не МО. И техники у бригад не хватает. И инженерных подразделений тоже. И вот тут как раз собака и порылась. И еще деталь – строят военные, но отчитываются главе ВГА. Контролировать должны чиновники ВГА. И комиссии, которые принимали эти объекты, тоже не с Луны завезли.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: доник, строительство, укрепления, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:30;
Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже те линии (обороны — Ред), которые строят военные, они строят из материалов, предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенных подрядчиками ВГА. И…".