Строят военные, но отчитываются главе ВГА — Доник о линиях обороны

Даже те линии (обороны — Ред), которые строят военные, они строят из материалов, предоставленных подрядчиками ВГА. Завезенных подрядчиками ВГА. И обычно техникой и топливом, предоставленными ВГА. Потому что средства не МО. И техники у бригад не хватает. И инженерных подразделений тоже. И вот тут как раз собака и порылась. И еще деталь – строят военные, но отчитываются главе ВГА. Контролировать должны чиновники ВГА. И комиссии, которые принимали эти объекты, тоже не с Луны завезли.