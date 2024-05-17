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Будують військові, але звітують голові ВЦА – Донік про лінії оборони

Події 11:30   17.05.2024
Роман Донік
волонтер
Будують військові, але звітують голові ВЦА – Донік про лінії оборони

Навіть ті лінії (оборони – Ред), що будуть військові, вони будуть з матеріалів, наданих підрядниками ВЦА. Завезеними підрядниками ВЦА. Та зазвичай технікою та паливом, наданими ВЦА. Бо то кошти не МО. І техніки у бригад не вистачає. І інженерних підрозділів теж. І от тут саме собака і порилася. І ще деталь – будують військові, але звітують голові ВЦА. Контролювати повинні чиновники ВЦА. І комісії, які приймали ці обʼєкти, теж не з Місяця завезли.

Автор: Роман Донік, волонтер
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть ті лінії (оборони – Ред), що будуть військові, вони будуть з матеріалів, наданих підрядниками ВЦА. Завезеними підрядниками ВЦА. Та…".