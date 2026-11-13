Сильный ветер и +8: прогноз погоды на 14 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 14 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Ночью и утром будет бушевать ветер.

В Харьковской области будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью пройдет дождь, но днем существенных осадков не ожидается.

Ветер прогнозируют западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с, ночью и утром порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться в пределах 5 – 10° тепла.

В Харькове также ночью будет идти дождь 🌧. Днем – без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с, с порывами ночью и утром 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 в течение суток будет держаться на отметке 6 – 8° тепла.

Напомним, этой осенью в Харькове коммунальщики высаживают 150 тысяч луковиц тюльпанов, которые удалось сохранить с прошлого сезона. В частности, около 3,5 тысячи белых цветов появятся под часами в Саржином яру, а также на его склонах и возле источника.