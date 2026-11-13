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Сильный ветер и +8: прогноз погоды на 14 ноября в Харькове и области

Погода 19:50   13.11.2026
Татьяна Литвина
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Сильный ветер и +8: прогноз погоды на 14 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 14 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Ночью и утром будет бушевать ветер.

В Харьковской области будет облачно с прояснениями 🌥. Ночью пройдет дождь, но днем  существенных осадков не ожидается.
Ветер прогнозируют западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с, ночью и утром порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться в пределах 5 – 10° тепла.

В Харькове также ночью будет идти дождь 🌧. Днем – без существенных осадков.
Синоптики предупреждают о сильном ветре, западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с, с порывами ночью и утром 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток будет держаться на отметке 6 – 8° тепла.

погода попередження

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Напомним, этой осенью в Харькове коммунальщики высаживают 150 тысяч луковиц тюльпанов, которые удалось сохранить с прошлого сезона. В частности, около 3,5 тысячи белых цветов появятся под часами в Саржином яру, а также на его склонах и возле источника.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 19:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 14 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Ночью и утром будет бушевать ветер.".